El prometedor futbolista de Torredembarra que s’estrena en una llista de Champions amb el Reial Madrid

Pol Fortuny, un prometedor talent del futbol espanyol i veí de Torredembarra, ha rebut la trucada del primer equip del Reial Madrid per formar part de la llista de convocats per al partit d’aquest dimecres, 29 de gener, contra el Brest a Champions.

Amb només 19 anys, Fortuny s’ha guanyat un lloc en la convocatòria, destacant per la seva impressionant qualitat i la seva capacitat per marcar diferències. Fa diverses temporades que el jove centrecampista sorprèn en el planter blanc, on la seva evolució ha estat meteòrica.

Malgrat la seva curta edat, Fortuny s’ha consolidat com a titular indiscutible en el Reial Madrid Castilla, dirigit per Raúl González Blanco, una de les grans llegendes del club. Encara que inicialment s’esperava que el torrenc jugués aquesta temporada a Segona RFEF, Fortuny ja ha fet el salt a la Primera RFEF, categoria en la qual s’ha convertit en un dels jugadors més destacats.

Aquesta temporada, Fortuny ha disputat 22 partits, en els quals ha marcat 3 gols i ha repartit 6 assistències, xifres que demostren la seva capacitat tant per anotar com per generar joc. Entrar en aquesta convocatòria de la Champions és una mostra del gran potencial que té Pol Fortuny, qui, amb la seva visió de joc, creativitat i precisió, es perfila com una de les grans promeses del futbol nacional i internacional.

Així doncs, el partit contra el Brest es pot convertir en un dia assenyalat en la carrera de Pol Fortuny, que podria fer el seu debut amb el primer equip del Reial Madrid a la prestigiosa Lliga de Campions. Sens dubte, el futur de Fortuny sembla no tenir límits, i el seu debut en la llista de Champions és només el començament del que podria ser una brillant carrera en el futbol professional.