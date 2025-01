El Reus FC Reddis, un líder amb mil armes que donen victòries

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

No és casualitat que el Reus FC Reddis s’hagi consolidat a la primera posició de la Tercera Federació. El conjunt entrenat per Marc Carrasco va demostrar en la victòria contra el Badalona del darrer diumenge que té un ventall molt ampli d’armes preparades per a resoldre partits. Diumenge, va ser la potència de les genialitats de Xavi Jaime i Pol Benito des de la frontal de l’àrea.

Els roig-i-negres van encetar el primer duel de l’any amb el peu esquerre. En els primers minuts de tempteig es va notar que el Badalona era l’equip que havia començat el partit amb més energia. El conjunt visitant va aprofitar que els reusencs estaven més freds per sacsejar el partit amb un gran gol de Toni Larrosa.

Els badalonins ja tenien la feina feta. Amb un gol al camp del líder, van establir un bloc baix per aguantar el resultat, mentre que els dos puntes esperaven la seva oportunitat si el Reus FC Reddis habilitava algun contraatac. La realitat és que aquesta tàctica va donar efecte i els de Marc Carrasco van patir en la creació.

Els reusencs es trobaven bloquejats en el mig del camp. La disputa de la pilota es va quedar allà, sense que el Badalona deixés cap espai lliure per progressar. Els centrals visitants van aïllar Joan Torrents i els roig-i-negres no van trobar la manera de connectar amb el seu pitxitxi. De fet, en la primera meitat els reusencs només van arribar amb criteri en una ocasió brillant de Ricardo Vaz. Amb tot, el portuguès va errar en la definició.

A la represa, Marc Carrasco va sacsejar l’equip posant un home més al mig del camp amb Hugo Moreno. Aquest moviment va alliberar Xavi Jaime i el resultat va ser que la línia de disputa va avançar fins a la frontal de l’àrea. Malgrat això, l’encert del bloc defensiu visitant no deixava cap opció de remat entre els tres pals.

Es necessitava més múscul i Carrasco va obtenir els espais desitjats a través de Pedro Martín. El davanter debutant va ser clau en la reacció local. La seva entrada no va passar desapercebuda i, de seguida, va arrossegar a la parella de centrals fins a aconseguir una falta perillosa des de la frontal.

Quan el gol no pot arribar des de dins de l’àrea, s’ha de buscar des de fora i, en aquell moment, el Reus FCR va demostrar que té mil armes preparades per reaccionar. El capità Xavi Jaime és tot un especialista a la pilota aturada i, a uns metres de la frontal, no va fallar i va clavar el golàs per igualar el marcador.

El Reus continuava insistint i, de nou, la valentia des de la frontal va donar el premi. Pol Benito va engaltar un refús de la defensa local per marcar el 2-1 a les acaballes del partit. Va ser el segon golàs de la nit i la demostració que, si el gol no entra des de dins de l’àrea, ho farà des de la frontal. Amb aquesta remuntada, els de Marc Carrasco mantenen el lideratge i els cinc punts amb el segon classificat.