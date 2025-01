Victòria d’autoritat del Reus FCR amb dos golassos contra el Badalona

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis va començar l’any amb una remuntada. El conjunt roig-i-negre va demostrar perquè és el líder de la categoria desfent l’avantatge del Badalona amb dos golassos de Xavi Jaime i de Pol Benito. Els visitants van sorprendre a la primera meitat amb un gol matiner que va desquadrar el conjunt local, però la segona part va ser un monòleg reusenc que va acabar per fer justícia al marcador.

El partit va encetar amb energia. La pressió reusenca va forçar aviat el primer error del Badalona en una mala sortida del porter Àlex Sans. Aitor Serrano va interceptar la passada perduda i, sense angle, va rematar a la porteria desprotegida sense poder enviar l’esfèric entre els tres pals.

Després d’aquest ensurt, el Badalona va prémer l’accelerador per dominar el partit. La pressió visitant va tancar el Reus en defensa, fins que va aconseguir trencar el mur. Toni Larrosa es va cuinar una jugada ell solet. El davanter del Badalona va avançar sense oposició per l’esquerra i, una vegada l’àrea, es va desfer de la defensa reusenca per encarar a Verdejo i posar el 0-1 en el marcador.

El gol va ser anticlimàtic i el Badalona va aprofitar per mantenir la lluita al centre del camp, allunyant el perill. Al Reus li costava progressar, però la seva insistència va créixer per convertir tirs tímids en ocasions més perilloses. El mateix Torrents es va aliar amb Ricardo Vaz i, entre els dos, van generar una jugada que va culminar amb un mà a mà del portuguès amb Sans que, inexplicablement, va acabar amb la pilota sortint per sobre del travesser.

Els dubtes es van quedar als vestidors. A la represa, el conjunt de Marc Carrasco va mostrar una cara completament canviada. Els roig-i-negres van sotmetre el Badalona acumulant els seus atacs per la dreta. En qüestió de deu minuts, els locals ja havien gaudit de tres córners i el Badalona, en canvi, només es concentrava en treure aigua com podien per evitar enfonsar-se.

Debuta Pedro Martín

El fitxatge estrella Pedro Martín va entrar en escena. La seva esperada estrena va fer efecte immediat, perquè va atraure l’atenció de la defensa rival i va obrir espais. Un d’aquests el va aprofitar Ramon Folch per executar un tir perillós des de la frontal. Va ser un avís per al Badalona d’un Reus que feia minuts que era superior.

En un dels atacs, Pedro Martín va forçar una falta a la frontal clau. En qualsevol equip, aquesta és una situació de perill, però, amb Xavi Jaime a l’equip, és un gol assegurat. L’especialista tarragoní no va fallar i va enviar la pilota directament al fons de la xarxa per empatar el partit. Amb un punt el Reus no tenia prou així que, tan bon punt el joc es va reprendre, la pressió local es va accentuar.

Finalment, acumular homes a porteria contrària va tenir premi i Pol Benito va engaltar una pilota perduda des de la frontal per marcar el segon golàs del vespre per posar el 2-1 que va fer embogir el Municipal. El poder local era inaturable. Fins i tot, Xavi Jaime va marcar el tercer, tot i que va ser anul·lat, equivocadament, per l’àrbitre per un fora de joc inexistent. Amb el parell de golassos, el Reus FC Reddis es manté en primera posició a cinc punts del segon.