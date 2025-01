Any nou i el mateix objectiu per a un Reus FC Reddis concentrat en reforçar les seves virtuts

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis escalfa motors per encetar el nou any amb bon peu aquest cap de setmana. El conjunt roig-i-negre van tancar el 2024 de la millor manera possible. Malgrat la darrera derrota contra el Tona, els reusencs van marxar a les vacances de Nadal com a líders absoluts de la Tercera Federació amb 35 punts, cinc més que els seus perseguidors, el Girona B, el Tona i el Manresa.

El conjunt de Marc Carrasco va dominar tots els registres per convertir-se en l’equip més fort de la categoria. Amb 31 gols anotats, els roig-i-negres gairebé doblen la xifra assolida el curs passat en aquesta mateixa jornada, mentre que encara s’han fet més eficients en defensa rebent 13 gols, un menys que la temporada passada.

El secret d’aquesta millora en la parcel·la ofensiva té nom i cognom: Joan Torrents. El davanter de la Selva del Camp està en estat de gràcia. Després de dues temporades a la Pobla de Mafumet, el davanter va deixar el filial del Nàstic per incorporar-se al conjunt reusenc aquest mercat d’estiu i és entre les files roig-i-negres on ha aconseguit despertar el seu olfacte golejador.

Torrents és actualment el segon màxim anotador de la categoria amb 9 gols, només per darrere de Jofre Graells, del Mollerussa, amb 11 dianes. Ara, el Reus FC Reddis suma més pólvora. El davanter Pedro Martín ja podrà estar disponible per a Marc Carrasco en el que serà el darrer duel de la primera volta aquest diumenge contra el Badalona.

L’experimentat davanter es va incorporar a l’octubre provinent de la lliga de Gibraltar, però el club reusenc no l’ha pogut inscriure fins a aquest mercat d’hivern perquè la normativa no ho permetia, en tant que Martín arribava d’una lliga professional. Amb tot, Martín ha entrenat com a un més de la plantilla fins ara i, diumenge, podria tenir l’oportunitat d’estrenar-se davant de la seva afició.

Il·lusió a la ciutat

El gran estat de forma de l’equip ha acabat per il·lusionar encara més una ciutat que ja estava unida al nou projecte. Amb més d’un miler d’espectadors a les graderies de l’Estadi Municipal cada dia de partit, l’afició roig-i-negra està il·lusionada i entregada per animar el seu equip.

De fet, el Reus té la millor arrencada de l’any possible, amb dos partits consecutius a l’estadi. Diumenge als 17 h, els reusencs reprenen la competició amb l’objectiu de mantenir i reforçar les bones sensacions que l’han portat a ser líder per assolir l’ambiciós objectiu de l’ascens a final de la temporada.