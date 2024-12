Biel Vicens i Gorka Pérez, els jugadors del Nàstic menys utilitzats de la temporada

No tots els reforços del mercat d’estiu al Nàstic han sortit com s’esperavaGimnàstic de Tarragona

El fons d’armari és una de les principals característiques dels grans equips. El Gimnàstic de Tarragona va arribar al gener de l’any passat en posicions de play-off en gran part gràcies al rendiment dels suplents.

Enguany, hi arribarà sisè, fora de les posicions per a jugar l’ascens. I una de les raons és que enguany alguns futbolistes de la banqueta grana no reben la confiança de Dani Vidal.

El cas més evident és el de Biel Vicens. El de Palamós va arribar a finals d’estiu cedit del FC Barcelona i es va reivindicar com un jugador versàtil, capaç de jugar al mig del camp i als laterals.

Tot i això, Vicens no ha debutat encara en lliga. Només va disputar 12 minuts a Eivissa en el partit de Copa del Rei contra el CD Ibiza Islas Pitiusas. En l’últim partit de lliga contra l’Unionistas de Salamanca, Vicens no va ser convocat.

Una situació calcada a la de Gorka Pérez, que tampoc va ser a la banqueta del Nàstic. El central basc va arribar a Tarragona amb la difícil tasca de fer oblidar la parella Nacho-Trigueros a l’eix de la defensa. Però, de moment, no ho ha aconseguit.

Pérez ha sumat 84 minuts en lliga aquesta temporada. Només ha sigut titular en un partit, a casa del CD Arenteiro. El nefast partit del Nàstic, caient a Galícia per 4 a 0, va ser el pitjor dels debuts a l’onze titular. Des d’octubre, el central basc no juga cap minut.

Cap minut des d’octubre

Tot i el calendari exigent d’aquest desembre, amb partits aplaçats i de Copa del Rey, Pérez no ha comptat amb la confiança de Dani Vidal, que prefereix jugar amb Unai Dufur, Antonio Leal o Óscar Sanz a l’eix de la defensa. Per darrere de Vicens i Pérez, el jugador del Nàstic amb menys minuts és Mario Rodríguez.

El davanter català ha sumat 99 minuts en el primer tram de la campanya. Rodríguez només ha sigut un cop titular, al partit de Copa del Rey a Eivissa. A la lliga, només ha jugat 32 minuts, sempre sortint de la banqueta en els minuts finals. Tot i això, Rodríguez ha anat convocat a tots els partits.

El cas de Jiménez i Tirlea

Més enllà, els futbolistes amb menys minuts són Nil Jiménez i Alexandru Tirlea. Amb 244 i 233 minuts respectivament, cap dels dos ha sigut un suplent de garanties per Oriol i Domingo. De fet, Tirlea només ha sigut titular en els partits de Copa i Jiménez ho va ser també a la lliga a Lugo.