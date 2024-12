Joan Soteras, nomenat vicepresident de la RFEF

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha estat nomenat com a un dels vicepresidents de la RFEF en la primera reunió de la nova junta directiva presidida per Rafael Louzán celebrada aquest dijous a Madrid. D’aquesta manera la feina duta a terme pel màxim dirigent de l’FCF en els darrers anys té un reconeixement en què ha renovat la seva condició com a vicepresident del màxim organisme del futbol estatal per al pròxim període olímpic del 2024-2028.

La nova junta directiva de la RFEF té paritat de gènere formada per un 50% d’homes i 50% de dones per primera vegada. Aquesta reunió ha establert les bases dels reptes del futbol estatal per als pròxims anys així com els compromisos i polítiques que es duran a terme.

La junta directiva nomenada per Louzán integra tots els estaments del futbol espanyol, dirigents territorials; Javier Tebas com a president de LaLiga; Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F; David Aganzo, president d'AFE. A més, s'han sumat a la junta professionals independents de reconeguda trajectòria al món de l'esport, entrenadors i entrenadores, àrbitres i esportistes d'elit.