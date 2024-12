Reus CF Reddis: una inèrcia de campió que consolida el seu lideratge

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus CF Reddis va com un avió al grup català de la Tercera Federació. L’equip roig-i-negre acumula cinc victòries consecutives i ha guanyat vuit dels darrers nou partits de lliga, consolidant-se com el principal favorit per aconseguir l’ascens directe. En l’última jornada, els del Baix Camp van superar amb autoritat el Cerdanyola per 4-1 al Municipal de Reus, tot i haver començat el partit amb un gol en contra.

Aquesta victòria ha permès al Reus CF Reddis augmentar l’avantatge al capdavant de la classificació, establint un marge de cinc punts gràcies a una nova ensopegada del seu rival més immediat, el CE Manresa, que ha sumat només un punt en els seus dos últims compromisos: un empat contra el Peralada i una derrota davant el Mollerussa.

D’altra banda, l’equip reusenc compta els seus partits per victòries des del 17 de novembre, data de l’última derrota roig-i-negre, quan l’equip va caure al camp del Girona B per 2-0. És una de les, només, quatre ensopegades que ha tingut l’equip reusenc aquesta temporada. El Reus ha empatat contra l’Europa B i L’Escala, a la primera jornada de campionat, i només ha caigut derrotat en dos encontres: el mencionat contra el Girona B i també contra el Parelada.

Millora respecte la temporada passada

La progressió respecte a la temporada passada és notable. En aquesta mateixa jornada, el Reus comptava amb 24 punts, onze menys que els actuals 35. En aquell moment, el liderat era per a l’Hospitalet, amb els mateixos 35 punts que té ara el Reus FC Reddis, mentre que l’Olot, que era segon amb 32 punts, acabaria proclamant-se campió de lliga a final de curs.

Un liderat fonamentat en la defensa

L’equip de Marc Carrasco transmet molta confiança i solidesa en el joc que desplega. El secret del seu èxit rau en una defensa infranquejable, que només ha encaixat 12 gols en 15 jornades, i en una eficàcia ofensiva liderada per dues peces clau.

Ricardo Vaz, amb 5 gols, aporta qualitat i màgia, mentre que Joan Torrents s’ha consolidat com la referència golejadora de l’equip amb 9 gols, que el situen com el segon màxim anotador del grup. Amb 31 gols a favor, el Reus CF Reddis és el segon equip més golejador del grup, només superat pel Girona B.

Aquest diumenge, l’equip reusenc afronta un desafiament important en la seva visita al camp del Tona. L’equip osonenc, quart classificat, s’ha confirmat com un dels rivals més competitius de la lliga. Tot i això, el Reus pot aprofitar el seu desgast físic ja que arribaran després de disputar entre setmana un exigent partit de Copa Catalunya contra el Nàstic de Tarragona.