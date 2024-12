Més líders que mai: el Reus FC Reddis doblega al Prat i agafa marge

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis va recuperar amb èxit el partit ajornat de la jornada 9, amb una victòria a domicili per 0-2 davant el Prat, convertint-se en el líder en solitari de la categoria. Joan Torrents va obrir la llauna al minut 15 amb una gran definició després de retallar al porter, aprofitant una jugada polèmica per un possible fora de joc posicional que van reclamar els locals. Es tracta del setè gol de Torrents a la temporada que reafirma el seu paper en l’atac roig-i-negre.

Fins a la mitja part, els locals van aproximar-se a la porteria de Verdejo, però la falta d’efectivitat local i la seguretat defensiva reusenca van deixar la porteria imbatuda.

A la represa, el Reus va sortir amb força i va fregar el segon gol amb un xut al pal de Marc Grau. Finalment, Xavi Jaime va sentenciar des de la frontal al minut 63, en una segona meitat dominada pels visitants que haurien pogut augmentar el seu avantatge. El triomf consolida el Reus com a líder en solitari del grup amb tres punts de marge sobre el Manresa.