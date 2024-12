Polèmica al Municipal de Reus: suposats insults, tracte desigual i acusacions de robatori en el partit contra la Montañesa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit d'aquest cap de setmana a la Tercera RFEF entre el Reus FC Reddis i el CF Muntanyesa, que va finalitzar amb una victòria per la mínima dels roig-i-negres, ha estat marcat per una polèmica que transcendeix l’àmbit esportiu. En un comunicat oficial, el club de Nou Barris ha expressat el seu malestar per suposats incidents viscuts abans, durant i després del matx al Municipal de Reus.

Segons el comunicat de la Muntanyesa, l’expedició del club barceloní va topar amb dificultats des del moment de la seva arribada a les instal·lacions. El club denuncia que, amb una climatologia adversa per vent, se'ls va negar l'entrada immediata a l'estadi per ordre de l’Ajuntament, mentre que el conjunt local ja estava a dins. A més, critiquen que el vestuari assignat era «minúscul» i inadequat per a un equip de més de 20 jugadors i tècnics, especialment en unes instal·lacions que anteriorment van acollir equips de Segona Divisió.

La situació no va millorar durant el partit. La Muntanyesa afirma que un grup d’aficionats locals situats darrere de la seva banqueta es va dedicar a llançar insults constants al cos tècnic i als jugadors visitants. Aquesta actitud, segons el comunicat, va tensar l’ambient i va superar els límits del que és acceptable en un esdeveniment esportiu. Tanmateix, el club de Nou Barris destaca que altres aficionats reusencs van mostrar respecte i van condemnar les actituds violentes.

Un altre punt de conflicte va sorgir a les xarxes socials, on es va acusar la Muntanyesa del suposat robatori d’un desfibril·lador de l’estadi. El club ha desmentit aquestes acusacions, indicant que des del mateix Reus FC Reddis se’ls va informar que l’aparell havia estat retirat per ser substituït per un de nou.

El comunicat finalitza amb un missatge contundent: la Muntanyesa considera que estan patint una temporada especialment difícil, tant a nivell esportiu com institucional, i lamenta el que perceben com un tracte desigual cap als equips més modestos. Asseguren que prendran mesures legals contra les acusacions infundades de robatori llançades contra el club.