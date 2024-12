El Reus FC Reddis guanya amb contundència el Sabadell B (0-3) i manté el ritme de la part alta

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis no afluixa el ritme. El conjunt de Marc Carrasco es va emportar els tres punts en el duel contra el Sabadell B amb un còmode i contundent 0-3 i es manté en la cursa per a la primera posició. Amb la victòria contra el filial arlequinat, els roig-i- negres es mantenen en segona posició amb 26 punts i un partit menys. Amb tot, en cas de guanyar el partit ajornat, el Reus seria líder.

Els reusencs visitaven el camp d’un filial amb la necessitat de sortir del pou de les posicions del descens. De fet, la primera ocasió va ser pels arlequinats, però Verdejo va actuar per evitar el perill. El Reus, però, no va perdonar. En la primera ocasió que va tenir, Marc Grau la va enviar cap al fons de la xarxa per posar el 0-1. Abans del descans, i amb el Sabadell B tocat, Ricardo Vaz va rematar de cap al segon pal per pujar l’avantatge al 0-2.

A la represa, els reusencs buscaven rematar el partit. Pol Fernández ho va aconseguir agafant una pilota morta a l’àrea després de la sortida d’un córner per anotar el 0-3 definitiu.