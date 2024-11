L’Atlètic Roda de Barà tanca el somni de la Copa Catalunya amb honor

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Roda de Barà va tancar el seu somni a la Copa Catalunya amb honor. El conjunt entrenat per Albert Sentís va caure derrotat per 0-2 el passat dimecres contra el Lleida Esportiu. Va ser tot un duel entre David contra Goliat, perquè entre l’Atlètic Roda, de Segona Catalana, al Lleida, de Segona Federació, hi ha cinc categories de diferència.

El duel va estar més igualat del que va indicar el marcador. El tècnic Albert Sentís va apuntar que «marxem amb un gust agredolç perquè tenim la sensació que hem jugat de tu a tu contra un equipàs». En els cinc minuts de partit, l’Atlètic Roda va tenir la primera gran ocasió per tornar a sorprendre. Després d’eliminar a l’Hospitalet i el Manresa, dos equips en el play-off de Tercera Federació, Joel Sánchez va estavellar una pilota en el travesser.

El Municipal de Roda de Berà, ple de gom a gom, va esclatar en emoció per donar suport al seu equip. Fins i tot, els jugadors van saltar a la gespa mentre que el cel de Roda s’il·luminava amb focs artificials. El Lleida va aconseguir avançar-se en el marcador a través d’un servei de banda. «Va ser una ocasió aïllada, un mal rebot va aixecar la pilota dins de l’àrea i el rival va rematar a plaer», va apuntar Sentís. El partit va tenir de tot, i també polèmica.

A la segona meitat, Joel Sánchez va aprofitar una pilota a l’esquena de la defensa per plantar-se davant de l’exgrana Dani Parra. El de Riudoms va haver de sortir de l’àrea i el va aturar fent falta al davanter i tocant la pilota amb la mà. L’àrbitre va castigar l’acció amb una groga, però ben podria haver sigut vermella. Amb tot l’equip bolcat a l’atac, el Lleida va rematar la feina posant el 0-2 final i acabant el somni de la Copa Catalunya de l’Atlètic Roda.

Sense l’heroi

El conjunt tarragoní va tenir una baixa sensible. El porter Iker Martínez, heroi de l’equip en les tandes de penals del torneig, no va poder disputar el partit. La darrera setmana, en el duel a la lliga contra el Remolins-Bítem, va veure la vermella directa per una acció idèntica a la groga de Dani Parra.

«Abans de començar vaig dir a tots els jugadors que havíem de córrer una mica més per l’Iker. Veure’l com va sortir del camp després de l’expulsió, sabent que no podria jugar a la Copa, ens va trencar el cor. El futbol li deu una», va assenyalar Sentís. Sense Martínez, la porteria la va haver de cobrir l’exgrana Rubén Pérez.

El somni va acabar dimecres amb l’ovació de tot l’estadi, però el record quedarà present a Roda de Berà: «Ara ens toca païr-ho. La veritat és que ens hauria encantat jugar contra el Nàstic, l’equip referent a la província i també per enfrontar-me a Dani Vidal i a jugadors que vaig entrenar com Montalvo i Óscar Sanz. Tothom recordarà amb il·lusió i estima el que hem fet», va cloure Sentís.