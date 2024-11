L’Atlètic Roda de Barà, el ‘matagegants’ de la Copa

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Hi ha un matagegants tarragoní a la Copa Catalunya. El Club Atlètic Roda de Barà, de Segona Catalana, s’ha presentat com la gran sorpresa de la competició catalana i s’ha plantat a la sisena eliminatòria. Aquest dimecres, els de Roda de Berà s’enfronten al Lleida Esportiu de Segona RFEF, un equip de cinc categories superior.

Per arribar fins aquí, l’Atlètic Roda de Barà ha hagut de superar a clubs de renom com l’Hospitalet, candidat a l’ascens a Segona RFEF, i el Manresa, l’actual líder de Tercera Federació. Abans d’acabar amb els peixos grossos de la competició, van superar l’Hortonenc de Quarta Catalana, el Sant Salvador de Tercera Catalana i el Vilanova i la Geltrú, de lliga Elit.

Aquesta gesta ja és històrica, perquè és la primera vegada que l’entitat arriba a la sisena eliminatòria de la Copa Catalunya. A més, ho ha fet amb valentia: «Hem preparat els partits amb normalitat. Sempre fem plans de partit com si fos la lliga regular, mai volem tancar-nos i esperar a la sort. De fet, contra l’Hospitalet vam aconseguir posar-nos guanyant 2-0 amb bones arribades, però ens van empatar en els darrers minuts», va destacar el tècnic de l’Atlètic Roda de Barà, Albert Sentís. A més, va afegir que «sempre que podem avancem línies. No tenim por als rivals de superior categoria, de fet ens motiva a jugar millor».

La darrera víctima de l’equip de Roda de Berà va ser l’actual campió de Tercera Federació, el Manresa. El partit va acabar amb empat a u en el marcador, un duel complicat en el qual els rodencs van haver de remuntar un gol matiner del Manresa. El partit, però, es va suspendre en el tram final després que una persona llancés un objecte a un dels liniers. Aquest va ser un incident aïllat que va privar als rodencs de celebrar el passi amb la seva gent, però no va enfosquir la gesta històrica de superar el Manresa amb un gran Iker Martínez a la tanda de penals.

Demà, el Roda de Barà s’enfronta al Lleida Esportiu, una fita que és molt present al municipi. «Tothom pel carrer et pregunta o et felicita pel que estem fent a la copa. Es nota que hi ha il·lusió, tothom té moltes ganes que arribi ja el partit», va destacar Sentís. Des de fa dues rondes, cada partit és una festa al Municipal de Roda de Berà. «El camp està ple de gom a gom. Contra l’Hospitalet van ser 800 persones i, contra el Manresa, 900. No em puc imaginar el que passarà dimecres», va apuntar el tècnic. Després de cada victòria, la comunió entre afició i jugadors era total. «Els socis no obliden que fa anys el Roda va tenir una època daurada d’estar a Tercera Divisió. Els més antics rememoren ara aquells temps i els nois de la base viuen el moment amb il·lusió. Els jugadors ho afronten amb il·lusió i nervis sans, però amb el cap fred de saber que es pot seguir fent història», va dir Sentís.

Seguir somiant

Si l’Atlètic Roda de Barà completa la gesta i guanya el Lleida, tindrien moltes possibilitats d’enfrontar-se al Nàstic de Tarragona, que s’incorpora a la competició en la següent eliminatòria. Aquest és el somni ambiciós tant del club com d’Albert Sentís, qui es retrobaria amb el seu amic Dani Vidal.

El vincle entre el tècnic de l’Atlètic Roda de Barà i l’entrenador del Nàstic va sorgir en les categories inferiors. Sentís va ser l’assistent de Dani Vidal al Juvenil del Nàstic i el va acompanyar quan Vidal va pujar a la Pobla de Mafumet, una etapa de sis temporades en la qual també va estar l’analista grana Jaume Garcia. Finalment, va deixar el filial grana per motius laborals en l’etapa d’Adolfo Baines.

Veterania i joventut

El porter Iker Martínez va ser el protagonista en la tanda de penals aturant-ho tot, però aquesta gesta és un èxit conjunt. Des del capità Marc Castro fins al golejador Mohamed Bouacha, l’esforç és màxim. A més, entre les files del Roda de Barà també hi ha un vell conegut de l’afició del Nàstic. L’exporter grana Rubén Pérez, als 44 anys, és un dels centrals de l’equip de Sentís.

Tots els jugadors ja estan preparats per ampliar la llegenda del matagegants de la Copa Catalunya contra el Lleida.