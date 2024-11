L’efectivitat de la UE Valls decanta el derbi al Vilar (1-0)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

La UE Valls regna en el fortí del Vilar. El conjunt local es va emportar el derbi contra la Pobla de Mafumet en un duel dominat completament pel filial del Nàstic, però en el qual l’efectivitat de Dani Garcia va ser superior.

Tant Pobla de Mafumet com la UE Valls van encetar el derbi posant-se a prova. Els primers minuts van transcórrer sense perill ni riscos per a les dues bandes. El conjunt vallenc va establir una defensa ordenada i va deixar jugar a una Pobla que, amb el pas dels minuts, va créixer. La primera ocasió la va tenir Pavón rematant una centrada precisa d’Albert Querol. El xut va sortir per sobre del travesser, però va trencar el gel i va reactivar un partit que estava aturat. Amb la seguretat dels fitxatges Nil Coch i Maxi Rosales a la rereguarda pobletana, el filial del Nàstic liderava les ocasions gràcies als tres de sempre: Santi Guzmán, Arnau Sans i Albert Querol.

Quan la pilota circulava pels peus dels tres protagonistes, el joc de la Pobla agafava velocitat i les transicions eren més efectives. L’ocasió més clara de la primera meitat la va tenir Guzmán, que va estavellar al travesser una pilota morta al punt de penal.

Tot i el domini pobletà, el partit es va reprendre a la segona meitat amb igualtat en el marcador. La UE Valls va fer un canvi posant a Dani Garcia, exjugador de la Pobla, per afegir més velocitat i perill a l’atac. Amb tot, el duel va seguir la mateixa tendència. El filial grana dominava i elaborava transicions ràpides, però no les acabava amb remats a la porteria per falta de contundència i per mèrit d’una doble línia defensiva del Valls.

El conjunt local defensava i esperava la seva oportunitat. I aquesta va arribar. Els vallencs van aprofitar que la Pobla estava bolcada en atac per transformar un refús en una passada en llarg a l’esquena de la defensa rival. Dani Garcia, solitari en atac, va guanyar el duel amb intensitat i va rematar a porta. La sort li va acompanyar i l’aturada de Salvà va rebotar en Nil Coch i Garcia va completar la carambola enviant l’esfèric al fons de la xarxa.

El gol va donar la raó al joc defensiu del Valls i va desesperar una Pobla que va estar a punt d’empatar amb un remat de cap d’Albert Querol. Amb tot, el Valls va regnar en el derbi en el seu fortí del Vilar.