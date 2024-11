El Voluntariat Grana BASF, preparat per un cap de setmana per a la història

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

LaLiga Genuine torna a Tarragona, allà on va néixer, aquest cap de setmana en la seva setena edició. Ahir, l’Aula Magna de la Universitat Rovira i Virgili es va omplir amb els 250 membres del Voluntariat Grana BASF i l’equip del Nàstic Genuine, que van ultimar els darrers preparatius per una jornada per a la història plena d’emoció i, sobretot, de futbol.

Aquest vespre, els més de 1.000 jugadors i tècnics dels 47 equips participants assistiran a una cerimònia d’obertura on hi podrà accedir tothom qui vulgui al Nou Estadi Costa Daurada i, entre dissabte i diumenge, l’atenció se centrarà en la pilota, que començarà a rodar amb els partits al Futbol Salou Sports Center.

El coordinador del Voluntariat Grana, Jordi Ruiz i la directora d’AGF, Contxita Esteve, van donar els indicatius als joves que acompanyaran als futbolistes durant tot el cap de setmana. Ruiz va destacar que «ser un voluntari és donar i rebre, ajudar i formar part d’una gran família».

Aquesta família està formada per 250 estudiants dels centres Col·legi Sant Pau Apòstol, Institut Antoni Martí Franquès, Col·legi Dominiques Tarragona, Col·legi Mare Nostrum, Institut Tarragona i Camp Joliu. Finalment, el director de comunicació, relacions institucionals i sostenibilitat de BASF a Espanya i Portugal, Xavier Ribera, va subratllar que «de l’himne del Nàstic em quedo amb les paraules orgull i degà. Perquè l’equip és l’orgull de la ciutat i el degà dels equips de l’esport. Aquestes dues paraules també es repeteixen amb el Genuine, perquè aquesta aventura va començar a Tarragona i és el nostre orgull més gran».

A l’acte no van poder fallar la plantilla del primer equip del Nàstic de Tarragona al complet, que van provocar més d’un comentari emocionat i un aplaudiment per part dels joves nastiquers presents a l’Aula Magna. A l’escenari, el tècnic Dani Vidal va destacar que «fa molts anys que comparteixo espai amb els equips Genuine. És llavors quan te’n adones del que representen. Sempre que els mirava els veia entrenant al màxim i gaudint del futbol i he après molt d’ells». El capità Joan Oriol va subratllar que «és l’equip més important de la història del Nàstic». A més, també va tenir un detall amb el Voluntariat Grana BASF, convidant-los de cara al partit contra la Cultural Leonesa del pròxim diumenge.

Finalment, la sala va trencar en una gran ovació per a rebre els veritables protagonistes. Álvaro Cano, Rubén Almazan, Daniel Ferrer, David Descarrega, Jose Antonio Mateu, Sergi Camprubi, Oriol Clavaguera, Lucia Fernandez, Joan Josep Gonzales, Marta Álvarez, Cyro Almazan, Kevin Castelló, Aaron Oya, Didac Chàfer, Edgar Torres i Jordi Rofes van ser els jugadors convocats que van ser rebuts com herois pels presents. Vibrant d’emoció, van tancar un acte en el qual també van estar presents el president del Nàstic, Lluís Fàbregas i la directora de la Fundación LaLiga, Olga de la Fuente.