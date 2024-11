La Pobla de Mafumet i la UE Valls protagonitzen un derbi de necessitats

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

La Pobla de Mafumet i la UE Valls estrenen aquest diumenge el primer derbi tarragoní de la lliga Elit. Serà un duel especial, perquè significarà el retorn de l’ara tècnic del filial del Nàstic, Manel Cazorla, al Municipal del Vilar, l’estadi que va ser casa seva els darrers tres anys. Amb tot, també serà un partit d’alta tensió, perquè tant pobletans com vallencs necessiten sumar victòries per allunyar-se del descens.

El filial del Nàstic té entre cella i cella utilitzar el derbi per propulsar-se tant a la classificació com a nivell anímic. Després d’un inici de temporada més que accidentat amb set jornades sense guanyar, el darrer cap de setmana, el filial grana van sumar la primera victòria de la temporada contra el Vic. Els grana encara tenen poc marge d’error, es troben lluny de l’objectiu de lluitar per tornar a la Tercera Federació, així que encaren el derbi amb la intenció clara d’allargar els bons resultats i sumar el segon triomf consecutiu. En aquest sentit, Manel Cazorla, va destacar que «em conec molt bé com és el Vilar. És un dels camps més difícils de la categoria. Només si repetim la bona actuació del darrer partit, estarem a prop de sumar».

D’altra banda, el conjunt vallenc vol fer del Vilar tot un fortí. Davant els seus han sumat els dos triomfs de la temporada i, diumenge a les 12.30 h, volen el tercer.