LaLiga Genuine inicia la temporada 2024/25 amb el 'Genuine Day' a PortAventura World

PortAventura World ha estat l'escenari escollit per cinquè any consecutiu per donar el tret de sortida a la nova temporada de LaLiga Genuine, que comença aquest cap de setmana a Salou. Els 47 equips participants, que s'allotgen als hotels del resort, han gaudit d'un 'Genuine Day' ple d'emocions i activitats. Aquesta jornada especial inclou l'accés a les atraccions i espectacles més emblemàtics de PortAventura Park i un dinar de germanor a La Cantina de México.

Paral·lelament, al PortAventura Convention Centre s'ha celebrat la segona edició de la jornada 'Oci i esport com a eines d'inclusió per a col·lectius amb diversitat funcional'. Figures destacades com Elena Congost, Jordi Morales i representants de diverses fundacions han debatut sobre la importància de l'esport inclusiu en la taula rodona 'Pioners del canvi'.

Olga de la Fuente, directora de la Fundación Laliga, ha destacat l'emoció de celebrar aquest esdeveniment i ha subratllat el compromís de LaLiga amb la inclusió i la diversitat: «Veure l'entusiasme dels jugadors ens impulsa a seguir treballant per un entorn més inclusiu».

La col·laboració entre LaLiga i PortAventura World, iniciada el 2020, ha estat clau per promoure un lleure més inclusiu i un desenvolupament integral de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta nova temporada es dividirà en quatre fases que se celebraran a Tarragona, València, A Corunya, Vila-real, Burgos i Bilbao, consolidant la Lliga Genuine com un projecte pioner en l'àmbit esportiu i social.