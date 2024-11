El Girona B talla la ratxa de victòries d’un Reus FC Reddis superat (2-0)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis va veure com la seva ratxa de victòries s’aturava de cop en la seva visita a Riudarenes. El Girona B, carregat de noms que han debutat al primer equip com Selvi Clua i Ferran López, va superar el conjunt roig-i-negre aprofitant un mal blocatge de Verdejo per posar l’1-0 al final del primer temps. El filial gironí va pujar el nivell al segon temps per sentenciar el duel amb certa comoditat, tot i que van acabar el partit amb un home menys.

Malgrat el resultat final, el conjunt reusenc va encetar el duel amb les intencions clares. En la primera acció del partit, el Reus FC Reddis ja va guanyar el primer servei de cantonada. Amb tot, el Girona B també va mostrar les seves ungles aviat. Kim Minsu i Papa Ba es van mostrar veloços en les transicions, tot i que Molina i Alarcón aconseguien blocar el perill amb certa seguretat.

Els de Marc Carrasco aconseguien avançar gràcies a Sergi Casals, però l’acció més important va ser a la sortida d’un córner. Andy Alarcón va allargar la centrada amb el cap i Nico Díaz va aconseguir rematar com va poder, però la pilota va acabar topant amb el pal.

La reacció del Girona va ser gairebé immediata. El filial gironí va posar la directa i va tenir les seves accions de perill. Primer, amb un remat des de la frontal que va blocar Verdejo i que Xavi Molina va enviar a córner. En aquest servei de cantonada, Raúl Martínez va posar a prova el porter reusenc executant una jugada d’estratègia. L’atacant gironí va rebre el córner en curt i va rematar a porta sense miraments, però Verdejo va estar encertat en la reacció i va volar per evitar el gol amb una gran mà.

Els intents del Reus en atac tenien nou protagonista amb Ricardo Vaz. El portuguès va aconseguir una falta perillosa a la frontal, però ahir no va ser el dia de la màgia i el tir va morir a la barrera.

Quan semblava que estava el partit estabilitzat i arribaria al descans amb empat a zero, el Girona va colpejar. Papa Ba va provar sort des de la frontal amb un tir potent. Alejandro Verdejo la va aturar, però va errar en el blocatge i va deixar la pilota morta dins de l’àrea petita. Enric Garcia va estar atent per enviar-la al fons de la xarxa i posar l’1-0.

A la segona part el guió pràcticament no va canviar. El Girona continuava exhibint el seu potencial individual, mentre que el conjunt roig-i-negre a poc a poc es veia desbordat. Alejandro Verdejo va poder aturar un primer remat exterior de Kim Minsu, però el Girona B va acabar sentenciant el partit amb una nova fuetada, aquesta vegada de Raúl Martínez.

El 2-0 va fer molt mal al Reus FC Reddis. El conjunt de Carrasco es va intentar refer. Fins i tot, el Girona B es va quedar en inferioritat numèrica quan faltaven deu minuts per al final, però això no va ser suficient perquè els roig-i-negres reaccionessin.

D’aquesta manera, el Girona B va acabar per tallar la ratxa d’un conjunt roig-i-negre que cau a la tercera posició, tot i tenir-ne un partit menys. De fet, en cas de guanyar el duel ajornat contra el Prat, els de Marc Carrasco recuperarien el tron. Amb tot, els reusencs tornaran de nou aquest cap de setmana al Municipal de Reus amb l’objectiu de refer-se contra el San Cristóbal.