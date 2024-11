El Reus FC Reddis recupera el tron amb un festival de gols (4-0)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis recupera el seu tron. El conjunt roig-i-negre recupera la primera posició a la Tercera RFEF després de completar una autèntica festa de gols al Municipal. Joan Torrents va tornar a mostrar el seu olfacte golejador amb un doblet i Ricardo Vaz va trencar el duel amb el tercer contra un Grama totalment sobrepassat. El reusenc Josep Ramon Sardà es va encarregar de posar la cirereta al pastís amb el quart gol d’una tarda per recordar al Municipal.

El conjunt de Marc Carrasco tornava a la competició després d’una setmana aturat per la DANA. D’aquesta manera, els reusencs van encetar el duel amb la pressió alta i amb el control de la pilota. Els de Carrasco van saber imposar la seva llei aviat i això es va traduir en la primera gran ocasió del partit. Xavi Jaime li va servir en safata un mà a mà a Joan Torrents. El killer de la Selva del Camp va fer una subtil vaselina per superar Sergio. El gest de qualitat va ser efectiu, però va mancar precisió i l’esfèric va marxar llepant el pal dret.

Els roig-i-negres dominaven el ritme del joc i, sobretot, mantenien la pilota lluny de la porteria de Verdejo. La calma aparent sobre la gespa la va trencar Ricardo Vaz quan va rematar amb potència amb l’esquerra des de la frontal. La pilota va anar fora, però l’ocasió va servir per pujar la intensitat a l’equip.

Els reusencs van tornar a voltar la porteria rival i, quan Alberto Benito va rascar un córner del no-res, els roig-i-negres sabien que estaven en el camí correcte. El servei de porteria es va servir en curt cap a Xavi Jaime que, amb un tir precís gairebé va sorprendre Sergio que, amb el puny, va desviar l’esfèric de nou a córner. Aquesta vegada, el Reus va canviar la tàctica. Sergi Canals va centrar al primer pal i Joan Torrents, aquesta vegada sí, va enviar la pilota al fons de la xarxa mentre que tots els defensors del Grama es van quedar congelats.

El torrent roig-i-negre tot just va començar. En una transició va arribar el segon. Nico Díaz va protagonitzar la jugada amb la col·laboració de Vaz. Díaz es va obrir camí per la dreta i es va posicionar tot just per trencar la línia defensiva amb una passada cap a Torrents. El davanter roig-i-negre va olorar la sang, va driblar Sergio i va definir amb qualitat per posar el 2-0.

El Grama no es va activar fins al darrer tram de la primera part. Walid protagonitzava el perill, però Xavi Molina el va mantenir a ratlla per deixar el partit al descans amb el 2-0 a l’electrònic.

A la represa els de Marc Carrasco tenien clar el que havien de fer. Els roig-i-negres van matar el partit, el van alentir, buscant desesperar el Grama i, llavors, aprofitar les imprecisions defensives.

Per necessitat, el Grama va fer un pas endavant, però es va trobar un Reus molt sòlid en defensa. Els roig-i-negres elevaven la pressió i van obtenir premi. RIcardo Vaz li va pispar la pilota a un defensor i ell mateix es va encarregar de matar el partit amb el 3-0.

El Grama havia abaixat els braços completament i el Reus ho va aprofitar per fer sang. En un contraatac de llibre, Aitor Serrano li va servir el gol al reusenc Josep Ramon Sardà que va posar la cirereta al pastís amb el 4-0 definitiu. El Reus FC Reddis va recuperar el que és seu, el lideratge a la Tercera Federació.