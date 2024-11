David Concha, davanter del Nàstic, no jugarà el dissabte per sanció

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajornament del duel entre el Nàstic i Celta Fortuna que s’havia de disputar el darrer dissabte va tenir un impacte inesperat a la planificació de Dani Vidal. David Concha haurà de complir l’últim partit de sanció dissabte i no estarà disponible contra el Bilbao Athletic.

El jugador grana tornarà a la gespa contra l’Andorra el 17 de novembre

La tornada de Concha estava marcada en el calendari tant de Dani Vidal com de qualsevol nastiquer. L’extrem de Santander va ser una peça crucial i diferencial la temporada passada amb l’equip i s’espera que faci un salt de qualitat a un atac del Nàstic que ja gaudeix de bons moments en aquest curs.

Concha va ser un dels jugadors grana que més colpejat va sortir de les sancions que van imposar al Nàstic pels incidents recollits pel col·legiat Eder Mallo en la final del playoff. Concretament, l’extrem va rebre una sanció de sis partits que corresponen a 6 per protestes i ofenses verbals, 2 per no dirigir-se als vestidors en ser expulsat i 4 per buidar una ampolla d’aigua a un dels assistents. D’aquesta manera, David Concha tornarà el 17 de novembre en el duel al Nou Estadi contra l’Andorra a les 17.30 h.