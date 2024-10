El Be My Referee Championship viu un dia per a la història al Nou Estadi

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nou Estadi Costa Daurada va ser l’escenari d’un torneig que ja ha passat a la història. Dissabte es va celebrar el Be My Referee Championship, el torneig pioner en el qual van xiular per primera vegada àrbitres amb diversitat intel·lectual.

El Nàstic Genuine, Fundación Real Madrid, Fundació Barça, SD Huesca, Atlètic Lleida i FC Internazionale Milano es van enfrontar entre ells durant la jornada, però els veritables protagonistes van ser els col·legiats.

Els àrbitres, formats gràcies a la col·laboració d’àrbitres professionals de la RFEF, dirigir tots els encontres amb el suport dels seus companys, es van encarregar d’impartir justícia al terreny de joc.

La competició es va estructurar en dos partits de fase de grups celebrats durant el matí, culminant en una emocionant fase final a la tarda.

El FC Internazionale Milano es va alçar amb la victòria, convertint-se en el primer campió d’aquest torneig i emportant-se un trofeu que simbolitza l’esperit d’unió i diversitat i inclusió a l’esport. Tots els equips van disputar el mateix nombre de partits, de la mateixa manera que a cada partit hi havia un àrbitre.

La iniciativa liderada per Down España, Fundación Mi Alex i AGF Genuine Experiences busca integrar i obrir oportunitats dins del món de l’arbitratge per a persones amb diversitat intel·lectual.

L’esdeveniment va concloure amb una emotiva cerimònia de cloenda on es va rendir un homenatge als àrbitres participants.