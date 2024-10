Xàfec del nou líder (3-1)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El xàfec va ser roig-i-negre. El Reus FC Reddis va arrencar la corona al Manresa en un duel de clara superioritat reusenca sota la intensa pluja per col·locar-se com a nou líder de la Tercera Federació. Els de Marc Carrasco van remuntar el marcador amb tota una tempesta de gols i ocasions en una gran segona meitat.

Aquest era un partit marcat en el calendari. No només era l'oportunitat del Reus per assaltar la primera posició, sinó que també era l'ocasió de recuperar les bones sensacions al Municipal després de dues ensopegades consecutives a casa.

Plenament conscients i motivats, el Reus FC Reddis va encetar el partit amb ganes de cruspir-se el Manresa. De fet, ho van aconseguir en els primers minuts. Els roig-i-negres van ser dominants sota la intensa pluja que queia insistentment sobre la gespa del Municipal. El primer avís el va fer Aitor Serrano amb un tir creuat des de l'interior de l'àrea que va sortir desviat. L'atacant reusenc va participar en la següent amb un cop d'esperó que va deixar Pau Russo sol davant el porter del Manresa, però l'extrem va perdonar en la definició. El Reus mantenia el Manresa tancat a la seva àrea i va accelerar el partit per assolir el primer gol del partit.

Després de tres córners i múltiples pilotes a l'àrea, el Manresa es va personar al partit. Van començar a animar-se amb la pilota i van baixar revolucions al duel. La clama afavoria als manresans, però els seus calculats atacs es van trobar una defensa reusenca enfortida.

Després d'aguantar aquesta petita rèplica, el Reus va tornar a dominar i un tir des de la frontal de Ricardo Vaz va forçar una falta perillosa. Era el moment de la genialitat portuguesa. El 10 del Reus no va dubtar i amb un remat bombejat va estavellar la falta al travesser, fregant el golàs de la jornada. La jugada no va acabar aquí. El Reus va saber convertir les brases de nou en un foc amb un remat de cap de Ramon Folch a boca de canó que el porter Pulido va treure amb una bona mà.

Les ocasions arribaven, però faltava l'encert. Pau Russo va tenir un segon mà a mà, però, de nou, l'extrem va perdonar. El Reus ho havia fet en moltes ocasions i, quan perdones, ho pagues. El Manresa va posar un marxa més i va elevar la pressió. Això és va notar i Alejandro Verdejo no va calcular bé a intensitat de Diawara i va veure com el davanter blocava la passada i gairebé castigava l'errada amb el gol. Verdejo la va aconseguir desviar a córner, però no el gol va acabar arribant igual. En el servei de cantonada, aquesta vegada va ser el Manresa qui va aconseguir mantenir la jugada viva. En una segona centrada, Moha va rematar còmodament per posar el 0-1. De dominar i poder guanyar d'un o dos gols, a marxar al descans perdent. Semblava una maledicció.

A la represa, el Reus FC Reddis va sortir conscienciat de fer justícia a l'electrònic, però l'excés d'energia es va transformar primer en un joc precipitat i, poc després l'estancament. Es necessitava una mica de pols màgic per desembussar un duel que s'havia complicat pel domini manresà de la pilota. Aquesta espurna la va posar, com no, Aitor Serrano. L'extrem reusenc va escurar la banda i, amb criteri, va enviar la pilota a l'interior de l'àrea. El porter i la defensa manresana van badar i van pecar de falta de contundència defensiva, i això ho va aprofitar RIcardo Vaz. La pilota va caure als peus del portuguès a l'àrea petita, però el 10 del Reus no es va precipitar, va buscar l'espai i va clavar l'1-1 amb tota la classe d'un jugador de la seva qualitat.

El gol ho va fer tot més fàcil i la insistència reusenca va tenir més premis. La pluja es va intensificar, de la mateixa manera que l'atac del Reus. El Manresa rebria un xàfec d'ocasions ben aviat, però el premi va arribar en la sortida d'un córner. De nou, la defensa visitant no va saber treure's de sobre el perill en primera instància. Aquesta vegada, l'esfèric va caure als peus de Torrents i el killer no va fallar per marcar el 2-1 amb un tir creuat.

Plovia a bots i barrals al Municipal, però el Reus es va retrobar amb el joc i els roig-i-negres van començar a dansar sota la pluja. Els reusencs van domar el Manresa per arrencar-li la corona de líder de la Tercera Federació. Els manresans no van olorar la porteria de Verdejo en tota la segona meitat i, finalment, els roig-i-negres van matar el partit.

Com no podia ser d'una altra manera, va ser Aitor Serrano, però la jugada va ser una gran col·laboració entre Torrents i Sergi Casals. El lateral es va endinsar a l'àrea i li va servir el gol en safata a Torrents. Al mateix temps, el killer roig-i-negre va ser generós i la va deixar passar a la dreta perquè Serrano matés el partit amb el 3-1 definitiu.

El Reus va tenir el partit sota control i el va acabar de rematar deixant que passessin els minuts sense reacció manresana. Les 970 ànimes presents en el Municipal de Reus van presenciar un magnicidi. La Tercera Federació té un nou líder i és el Reus FC Reddis.