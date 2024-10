El Nou Estadi acull dissabte el torneig pioner Be My Referee Championship

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte el Nou Estadi Costa Daurada serà l’escenari d’un torneig històric. Tarragona acollirà el Be My Referee Championship, la primera competició que comptarà amb persones amb diversitat intel·lectual arbitrant íntegrament tots els partits.

Aquesta és la primera prova de contacte de la iniciativa Be My Referee impulsada per Down España, la Fundación Mi Alex i AGF Genuine Experiences. El darrer mes de setembre, tretze persones es van formar amb tres àrbitres professionals en unes sessions que van tenir lloc al Nou Estadi Costa Daurada. Dissabte, tornaran al mateix escenari per a posar a prova els seus coneixements en un torneig que comptarà amb el Nàstic Genuine, la Fundació Barça, la Fundación Real Madrid, l’SD Huesca, l’Atlètic Lleida i l’Inter de Milà.

L’estadi tarragoní rebrà partits des de les 10 fins a les 13 h, quan es disputarà la fase de grups, i per la tarda, de les 16.30 a les 18 hores quan es disputaran les finals. El Nàstic Genuine està enquadrat en el grup B i jugarà amb la Fundació Madrid i l’SD Huesca, mentre que el grup A està format per la Fundació Barça, l’Inter de Milà i l’Atlètic Lleida. Tots els equips jugaran un total de nou partits. Els primers classificats de cada grup s’enfrontaran entre ells en el darrer partit de la jornada, mentre que els segons i tercers ho faran també entre ells a partir de les 16.30 h. Amb tot, els grans protagonistes aquesta vegada seran els àrbitres.

Cada partit comptarà amb un àrbitre principal i un quart àrbitre que se situaran en un escenari real de partit. Amb tot, no estaran sols, sinó que comptaran, si és necessari, amb el suport i assessorament d’un àrbitre professional durant el transcurs dels partits.

Alberto Puig, el director de la Fundación Mi Alex, va destacar que «els donarem llibertat durant el partit perquè prenguin les seves decisions i que visquin el que afronta un àrbitre en el seu dia a dia». Puig va remarcar que l’objectiu del projecte és «definir una metodologia de treball que es pugui replicar arreu del territori i, a llarg termini, aconseguir que qualsevol persona amb diversitat intel·lectual pugui aprendre els valors de l’esport també des de l’arbitratge». A més, va afegir que «el primer pas van ser les sessions d’aprenentatge, el segon és aquest torneig, que és una situació real de partits pels àrbitres i continuarem fent passos endavant per a implantar una metodologia reproduïble amb suport de l’arbitratge de cada territori perquè no qualsevol persona que ho desitgi pugui ser àrbitre».

Des de les jornades de tecnificació al setembre, els participants han treballat cada setmana per a preparar-se de cara al gran dia de dissabte gràcies a l’assessorament d’àrbitres del territori. A més, divendres tindran una darrera sessió per a fer un repàs dels conceptes.

Dintre del col·lectiu arbitral que debutarà en aquest torneig hi ha fins a sis integrants del Nàstic Genuine que s’estrenaran en aquest nou rol del futbol. Es tracta de Javi Sarabia, Ernesto Duarte, Manel Vancells, José Antonio Mateu Nano, Xavi Jiménez i Rubén Almazán. Aquesta serà una jornada d’emoció per a ells, perquè podran debutar com a àrbitres al seu estadi: el Nou Estadi Costa Daurada. De fet, Alberto Puig va destacar que «és una sort i un privilegi poder comptar amb un estadi com aquest que es pot dir que és de Primera Divisió. I més tenint en compte que és aquí on va néixer, en primera instància, el futbol Genuine».

La pilota rodarà al Nou Estadi des de les 10 h i tothom qui vulgui presenciar el torneig podrà entrar lliurement a la zona de Tribuna de l’estadi. Després de les finals, es durà a terme la cerimònia de clausura per acomiadar als àrbitres i jugadors participants.