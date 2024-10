El Reus FC Reddis es confirma com un equip molt fiable fora de casa

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis brilla lluny del seu estadi. En la Tercera Federació hi ha una regla no escrita que estableix cada estadi com un tipus d’infern diferent. Sigui per unes condicions particulars del terreny de joc, o per una afició intensa, els equips solen ser més sòlids en el seu terreny. Són aquells capaços de puntuar fora els que poden lluitar a zona noble de la lliga. De moment, el Reus FC Reddis està en el bon camí.

El darrer cap de setmana, els reusencs van assolir la tercera victòria consecutiva lluny del Municipal. Els de Marc Carrasco van sumar tres punts de mèrit. El Vilassar de Mar va aconseguir avançar-se en el marcador ben d’hora, al minut vuit, així que els reusencs van haver de remar. Des dels onze metres, Ramon Folch va tornar a ser letal per igualar el marcador abans del descans. Després de minuts d’insistència a la represa, el capità reusenc va culminar la remuntada a la sortida d’un córner. Finalment, el de sempre, Aitor Serrano, es va apuntar a la festa per tancar definitivament el duel amb el tercer.

Precisament, aquests dos jugadors són els principals protagonistes dels darrers partits del Reus, destacant especialment el capità. Folch ha deixat veure la seva faceta golejadora sumant tres dianes en dos partits, convertint-se en una arma més dels roig-i-negres en les jugades a pilota aturada. De moment, letal en la responsabilitat de les penes màximes marcant primer l’1-1 contra l’Europa B a casa amb un xut potent que va topar amb el travesser i, el de diumenge, amb potència i al centre enganyant al porter.

El tècnic Marc Carrasco va qualificar el partit com «una victòria de prestigi» perquè l’equip «va haver de modificar el pla de partit aviat després del gol».

Guanyar fora sempre és difícil i, en les quatre jornades disputades a domicili, els reusencs sumen un empat i tres victòries. De fet, els reusencs van haver de suar per sumar aquests tres triomfs. Contra el Mollerussa, els roig-i-negres van veure com el conjunt local igualava el marcador en dues ocasions. Aquestes situacions requereixen grans individualitats i Pol Benito la va aconseguir marcant el 2-3 a l’últim minut. Finalment, contra l’Atlètic Lleida el Reus va ser més dominador establint un 0-2.

Ara, queda la tasca de ser fiable a casa. De moment, els de Marc Carrasco es mostren millor com a visitant que la Municipal, on han sumat un triomf, una derrota i un empat. Diumenge a les 12 h tindran una oportunitat única perquè s’enfrontaran al Manresa, el líder. En cas de guanyar, els reusencs assaltarien el tron davant la seva afició per allargar la bona ratxa.