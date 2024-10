Dani Vidal: «Com més bé estiguem amb pilota, menys joc dividit hi haurà»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la novena jornada de campionat a Primera Federació. Després de la dura derrota contra l'Arenteiro (4-0), els tarragonins volen retrobar-se amb el seu joc al Nou Estadi. El rival, Osasuna Promesas, és una de les bèsties negres dels últims anys pel Nàstic. El partit es disputarà aquest diumenge a partir de les 17:30 h al Nou Estadi Costa Daurada.

Com es respira al vestidor després de la bufetada de la setmana passada?

«Com no pot ser de cap altra manera, amb moltíssimes ganes. Al final van ser els dos primers dies molt durs, però això passa. El futbol dona una altra oportunitat la setmana següent. Tant de bo haguéssim jugat entre setmana, però amb moltes ganes, com dic, de sortir diumenge, de competir, de donar una bona imatge, que es vegi al camp l'equip reconeixible que som, competir com sempre, fer un bon joc, i hi ha moltes ganes d'això, d'enfrontar bé el partit, competir-lo i intentar emportar-nos els tres punts.»

Amb quina cara ha vist als jugadors preparant el partit de diumenge a la tarda?

«Doncs amb moltíssimes ganes, ja t'he dit. Els entrenaments han estat d'una intensitat molt alta, com és habitual, perquè és un equip que entrena molt bé. Creiem molt en el dia a dia. Però sí que és evident que quan un és competitiu i vens d'un partit així, o no et perds d'aquesta manera, sempre tens un plus més, que durant la setmana s'està veient, i esperem que diumenge es torni a veure.»

Has esmentat alguns detalls de la situació que vas viure la setmana passada?

«Nosaltres posarem tot el que tenim dins, estem preparant el partit com un partit més, amb aquest detall de saber quins rivals enfrontarem, que juguem a casa, que hem de ser reconeixibles, però sí que és evident que tenim aquest punt de treure'ns la mala sensació de l'altre dia, però sabem que serà un partit molt complicat, un equip que competeix molt bé, és un filial diferent de l'habitual, però nosaltres ens hem de mirar a nosaltres mateixos, i totes aquestes coses que ens hem dit dins del vestidor, sempre amb una crítica constructiva, que es vegin diumenge plasmats en el camp.»

Fins a quin punt et preocupa, no només la defensa, sinó la parcel·la defensiva, on s'estan encaixant molts gols?

«Ens ocupa, no ens preocupa, al final és evident que cada temporada és diferent, per començar, i després comparar els números de l'any passat, és que eren extraordinaris, que potser tampoc no era el normal portar els gols que portaven a aquestes alçades, i en aquesta temporada sí que estem encaixant més, però si treus els quatre gols de l'altre dia... Que van passar i es van fer coses malament, i s'ha de corregir, i s'ha de tenir més contundència, però de vegades les dades són això, dades, s'han d'analitzar en fred, i sabem que, sobretot els primers gols de la temporada que hem encaixat, moltes vegades han estat de responsabilitat individual, uns dies dels uns, altres dies dels altres, però estem treballant en això, tenim la consciència, l'equip tècnic i els nois tenim clarament identificat quines coses podem fer per millorar-ho, es treballa, i en això estem. Cada any és diferent, l'any passat en aquesta parcel·la, vam començar molt fiables, a nivell de joc ens ha costat una mica més, ara és una mica al revés, doncs ens hem de saber adaptar, i sabem que cada temporada, per molt que tinguem els mateixos jugadors, que no és el cas, la temporada pot ser diferent, tranquil·litat, a continuar treballant, i per això a guanyar diumenge.»

Tornar al Nou Estadi és el que és millor que li podia passar a l'equip?

«Sí, per descomptat, ho vaig dir la temporada passada i ho continuo dient, jo jugaria tots els partits a casa. Un se sent més còmode jugant, a més sí que tenim aquesta bona sensació, que sobretot en els dos partits últims a casa, l'equip ha estat a molt bon nivell, independentment que han estat dues victòries, però sabem que tornarà a ser un partit complicat, però tenim moltes ganes de reunir-nos amb la nostra gent, crec que la gent també té ganes de vindre a l'estadi, i no és una cosa que pensi jo, és que ho vaig dir l'altre dia i ho repeteixo, per a mi és molt important la reacció dels aficionats de l'altre dia, al Camp de l'Arenteiro quan va acabar el partit, és que estan amb l'equip, que saben que això no és fàcil, perquè aquesta temporada era evident que seria més difícil que l'anterior, per tot el que l'envolta, i és que els necessitem, i en aquests moments, ells van mostrar la seva reacció l'altre dia, donant-nos ànims, i em va xocar, perquè em va agradar moltíssim, torno a agrair-los, i ara ens toca a nosaltres, començarem diumenge, des que piti l'àrbitre, que ells estaran amb nosaltres, i esperem una bona entrada, i que la gent que té ganes de vindre al futbol, ens ajudi diumenge, que són sempre molt importants per a nosaltres.»

Parlant del Promesas, ha renovat la plantilla, però l'estil és el mateix...

«És una pedrera que està treballant molt bé. Hi ha pedreres que són reconeixibles amb el joc del primer equip. La diferència és el nivell individual dels jugadors, és un equip, ja ho sabem tots, que si pot anar cap endavant ho fa, que acumula molts homes en l'última línia, que és molt vertical, molt, molt, molt guanyador de duels per ser un filial, que això de vegades els costa, cosa que a ells els costa una mica més, però ja fitxen jugadors per a això, és el filial més fort físicament amb diferència de tot el grup, a nivell de centímetres i a nivell de múscul. Ens trobarem en un partit en el qual hem de ser molt exigents a nivell individual en aquestes disputes, i agafo una mica com Tarazona, com més bé estiguem amb pilota, menys joc dividit hi haurà. Estem en aquesta situació, sabem que hi haurà accions de transició, de joc directe, hem d'estar junts, hem de controlar aquestes situacions, i si som capaços de donar el nostre millor nivell, reduirem totes aquestes virtuts que el rival té.»

Creus que la derrota pot anar bé com a cop d'atenció a l'equip?

Jo espero que sí, i el dia d'avui l'equip m'ha demostrat que pot ser un punt d'inflexió, i diumenge pot passar de tot, ningú no t'assegura res, però que han fet un pas endavant, puc dir-ho. En entrenaments, dins del vestidor, per tocar tothom de peus a terra, que això és molt difícil, és una lliga supercompetitiva, el dia que no ets al nivell que has d'estar, nosaltres dèiem una frase l'any passat, som un equip de miners i obrers, el dia que deixem de fer això, és que ens pot guanyar qualsevol, no és que et pugui guanyar, és que et pot pintar la cara, independentment que un dia estiguis millor o pitjor amb pilota, el mínim que hem de fer sempre és això. Jo espero que sí, i ara el que li anem dient també, estem molt contents amb la setmana d'entrenaments, però ara ens toca diumenge plasmar-ho al verd, que al final és la competició el que t'acaba marcant.

No sé com està Óscar Sanz, que ha estat un passatge de setmana, també hem vist que Gorka ha abandonat abans l'estadi, no sé com estan els dos, i si hi ha alguna baixa més de cara a diumenge.

Gorka té alguna petita molèstia, s'ha hagut de retirar, hem aconseguit hora perquè el visités un especialista, per una molèstia que tenia, i hem decidit que era millor anar a l'especialista, que el podia atendre el més ràpid possible, que no que acabés la sessió d'entrenament. Avui Òscar està complint amb els terminis de recuperació, va per sobre de les expectatives, ha estat treballant a part, però sí que és cert que avui ho necessitava, perquè era un dia de cara al grup, de baixada de càrrega, i ell, com havia entrenat menys, necessitava provar-se a més intensitats. Ha respost bé, esperem que demà completi l'entrenament amb l'equip, i diumenge decidirem si va bé demà, o si el necessitem inici, o si el necessitem per a la segona part.

Et tranquil·litza que l'equip hagi respost sempre bé a casa?

Sí, un ha de preocupar-se, però fins certa mesura, perquè moltes vegades és igual de perillós preocupar-se massa com preocupar-se poc. Jo crec que nosaltres estem en la línia que toca, i sí que és cert que per a nosaltres tornar a jugar a casa, com et dic, recuperar aquestes sensacions que hem tingut els últims dos partits com a local ens ajudarà, i com sempre dic, al final els objectius de qualsevol equip passen per fer-te molt fort a casa, diumenge tenim l'oportunitat, i esperem que els tres punts es quedin aquí, i a partir d'allà, la setmana que ve ja veurem què fem fora.

En les últimes setmanes, has superat els 73 partits com a entrenador del Nàstic, has superat, per tant, Raül Agné, estàs allà en el grup d'entrenadors que en el nou cicle han estat més vegades a la banqueta del Nàstic. Estàs content amb aquesta continuïtat?

Sí, jo crec que el que sents és orgull, però com dic més d'una vegada, estàs tan centrat en el dia a dia i l'únic que t'obsessiona i t'ocupa és l'equip, tot el que sigui individual el deixes una miqueta de banda. Espero que falti temps, però el dia que no estigui i estigui a casa tranquil·lament reflexionant segurament li donaré més valor a això, però res, espero que es continuïn complint molts partits més, que estic segur que ens ofereix un futur prometedor junts.