El Reus FC Reddis s’estableix a la zona noble de la Tercera Federació

Aquesta temporada el Reus FC Reddis va de debò. El conjunt roig-i-negre ha quallat un gran inici de temporada i en les sis primeres jornades s’ha establit a la part alta de la classificació. Els reusencs són segons, tot i que el darrer diumenge va empatar contra l’Europa B al Municipal de Reus.

Lluitar per l’ascens de categoria implica un nivell de competició cada partit, fins i tot aquells que es posen difícils.

Aquesta situació es va viure el diumenge quan l’Europa B es va avançar en el marcador contra un Reus poc inspirat. El conjunt roig-i-negre va tenir la primera ocasió clara de partit amb un remat de cap de Pau Russo, però el porter rival la va aturar amb una mà miraculosa. Les males notícies van acabar per arribar quan Buba va rematar a la porteria de Verdejo i va posar el 0-1 amb l’ajut de Xavi Molina, que va desviar el tir amb mala fortuna.

L’entrenador Marc Carrasco va ser clar a l’hora de descriure aquest tram de partit. De fet, va assenyalar que «a la primera part no hem activat el joc ni per fora ni per dins. Hem vist un equip poc reconeixible i molt precipitat». Les coses van millorar a la segona part. De fet, va ser aviat, perquè Ramon Folch va igualar l’encontre transformant un penal.

Des de llavors, el Reus va ser dominador del partit, però no va poder assolir la victòria. De fet, també va poder perdre el duel, però les actuacions d’Alejandro Verdejo van sostenir l’equip. D’aquesta manera, el conjunt reusenc va sumar un punt amarg, perquè va ser a casa davant l’afició, però va saber resoldre un partit que s’havia posat costa amunt per mantenir-se a la part alta de la classificació.

Millor fora que a casa

L’objectiu dels de Marc Carrasco és aconseguir els resultats al Municipal. En aquestes sis primeres jornades, els reusencs s’han trobat millor fora que a casa, sumant victòries de mèrit contra l’Atlètic Lleida i el Mollerussa i sumant un empat contra l’Escala. D’altra banda, a casa només van poder guanyar a l’Hospitalet, un rival d’altura, però després van sumar una derrota i un empat.

A l’espera de Pedro Martín

El conjunt roig-i-negre encara té una bala a la recambra per disparar. El davanter Pedro Martín, el flamant fitxatge anunciat la darrera setmana, no va poder estar present el diumenge perquè no havia arribat el trànsfer. S’espera que la situació s’hagi resolt de cara al repte d’aquest cap de setmana. Diumenge, el Reus FC Reddis visita el camp del Vilassar de Mar per mantenir el ritme de play-off assolit a l’inici de curs.