El Nàstic es retroba amb el seu as a la màniga: els gols de jugades d’estratègia

El Nàstic de Tarragona va recuperar contra el Barakaldo una mica de la seva essència de la darrera temporada. Els grana van marcar per primera vegada aquesta temporada en una jugada d’estratègia, l’as a la màniga que la darrera temporada va ser la senya d’identitat de l’equip. Llavors, el conjunt grana va aconseguir un total de 16 dianes al llarg del curs gràcies a la pilota aturada, de moment, Víctor Narro va obrir la llauna.

Tornar a brillar en les jugades a pilota aturada era una tasca pendent d’aquesta temporada. Els grana executaven jugades assajades conegudes del curs anterior, però en cap moment van trobar porteria ni tan sols per forçar a estirar-se al meta rival. Amb tot, divendres va sortir a la perfecció.

Jaume Jardí va servir un córner en curt cap a Joan Oriol. El capità estava situat al vèrtex de l’àrea, així que només va controlar, va aixecar el cap per analitzar els moviments a l’àrea petita i va servir la centrada cap a Víctor Narro, que va rematar a porta a plaer dins de l’àrea petita.

L’extrem balear també va executar el seu paper a la perfecció. En el moment que Jaume Jardí es disposava a servir el córner, Narro estava al costat del porter, lluny del gran focus d’atenció entre els centrals del Barakaldo i els habituals rematadors grana com Unai Dufur i Pablo Fernández. Quan la pilota va arribar a Joan Oriol, Narro va córrer per acompanyar el defensor que marcava el fora de joc, un moviment que, al mateix temps, era contrari al de la resta de jugadors, que s’aproximaven al primer pal.

D’aquesta manera, la centrada li va arribar i no hi havia cap jugador del Barakaldo a un metre seu en cap direcció. Fàcil, senzill i, sobretot, molt treballat per recuperar un punt fort del Nàstic.

Nous protagonistes

Iván Moreno, segon entrenador del Nàstic i sempre reivindicat per Dani Vidal per ser la ment pensant de les jugades d’estratègia, té un repte per recuperar l’efectivitat grana a la pilota aturada. Malgrat que el bloc de jugadors de l’any passat continua, han canviat els protagonistes habituals. Els rematadors Pablo Trigueros i Nacho González van marxar del club, de la mateixa manera que el llançador, Borja Martínez.

De moment, això ha deixat a Jaume Jardí i Ander Gorostidi al càrrec d’aquestes situacions. A aquests dos també s’ha d’afegir Álex López, tot i que el de Terrassa només a gaudir d’una oportunitat en partits anteriors i va decidir executar la falta directa.

Pel que fa als rematadors, ni Unai Dufur, ni Gorka Pérez ni Antonio Leal han destacat per golejadors en campanyes anteriors. Amb tot, Trigueros tampoc tenia bones xifres fins que va arribar al Nàstic.

De tota manera, el primer gol és positiu perquè marca el camí. Ara, els nous protagonistes l’hauran de seguir diumenge contra la Real Sociedad B.