Més de la meitat dels equips del Grup I de Primera Federació estrenen entrenador

Cada cop queda menys perquè torni a iniciar-se un nou curs de la Primera Federació. I com ja és habitual, en el mercat estival no tan sols hi ha hagut molt de moviment de jugadors, sinó que també hi ha hagut un important ball de banquetes. Dels 20 clubs que conformen el Grup I de la tercera categoria del futbol espanyol —en què competirà el Nàstic—, onze han decidit canviar el seu entrenador respecte al que tenien al final de la darrera temporada. Això suposa que més de la meitat dels clubs de la categoria han optat per un canvi.

D’entre aquests clubs, alguns han decidit agafar aquesta via després de no haver assolit els objectius de la temporada. És el cas, per exemple, del Lugo, que durant la temporada passada va tenir tres entrenadors diferents: Munitis, Paulo Alves i Roberto Trashorras. El club gallec va acabar en desena posició, lluny del play-off i han optat per donar-li la seva banqueta a Lolo Escobar —un entrenador amb experiència a les categories de plata i bronze. Dels cinc filials del grup, el Barça Atlètic i el recentment ascendit Bilbao Athetic canviaran d’entrenador. El primer, després que Rafa Márquez hagi abandonat el club, farà una aposta continuista posant el fins ara segon entrenador, Albert Sánchez, a dirigir l’equip. Pel que fa als cinc equips procedents de Segona Federació, dos d’ells no tindran continuïtat al projecte que ha assolit els seus respectius ascensos. És el cas del Bilbao Athletic i del Zamora. Una altra notícia destacada és la incorporació de Javi Rey a la banqueta de la SD Ponferradina. El fins ara tècnic de l’Arenteiro —amb qui ha fet una boníssima temporada a Primera Federació— dirigirà el conjunt del Bierzo amb l’objectiu de retornar-lo al futbol professional.

Més enllà dels canvis d’entrenador, també hi ha equips que han apostat per la continuïtat del seu cos tècnic. És el cas de nou clubs del Grup I de Primera Federació —entre els quals hi ha el Nàstic. D’aquests conjunts, hi ha tres dels cinc clubs que tot just acaben d’ascendir de categoria —Barakaldo, Ourense i Gimnástica Segoviana; tres dels cinc filials —Real Sociedad «B», Celta Fortuna i Osasuna Promesas; el recentment ascendit Andorra i la Cultural Leonesa que, després de quedar-se a les portes del play-off continuarà amb Raúl Llona a la banqueta.



Equip

Nou entrenador

Arenteiro

Raúl Jardiel

Barça Atlètic

Albert Sánchez

Bilbao Athletic

Jokin Aranbarri

CD Lugo

Lolo Escobar

Real Unión

Mikel Llorente

SD Amorebieta

Julen Guerrero

SD Ponferradina

Javi Rey

SD Tarazona

Juanma Barrero

Sestao River

Ángel Viadero

Unionistas de Salamanca

Dani Llácer

Zamora CF

Juan Sabas

