El vallenc Roger Bonet fitxa pel PSIS Semarang d'Indonèsia

El vallenc Roger Bonet 'Ruxi' continua el seu periple i canvia Amèrica per Àsia. El central torna a agafar les maletes i jugarà la pròxima temporada al PSIS Semarang, equip que juga a la Primera Divisió d'Indonèsia. L'any passat, l'equip asiàtic va acabar la temporada en sisena posició, amb només dos punts més del quart classificat.

La darrera temporada, Ruxi, de 29 anys, va jugar al Mineros de Zapatecas, equip de la Liga Expansión MX Clausura. En la seva primera experiència en el futbol mexicà, va jugar un total de 9 partits a la lliga regular i tres en la fase de play-off per al títol, sent titular indiscutible en deu dels dotze partits que va jugar. El Mineros va acabar la fase regular en vuitena posició i es va classificar a la fase de play-off. Allà va caure eliminat en quarts de final contra el Leones Negros, finalista de la competició.

D'aquesta manera, Ruxi torna a canviar d'aires i sumarà l'experiència del futbol asiàtic, un desig que ja va comentar en la darrera entrevista concedida a Diari Més. De fet, el jugador ja ha entrenat amb el seu nou equip així com ha participat en un torneig amistós internacional a Jakarta. El vallenc sumarà el PSIS Semarang al seu historial, on també hi ha el FCF Inter, l'AC Oulu i FCF KTP de Finlàndia, el Tulsa dels Estats Units, l'Afturelding d'Islàndia, així com el Rápido de Bouzas, el Formentera, l'Olot i la Pobla de Mafumet. Es va formar al planter grana i, segons va comentar en l'entrevista, el seu interès en el futur és fer carrera a les banquetes com a entrenador.