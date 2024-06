Final: Gorostidi iguala al Ceuta

No podia ser d'altra manera. Centre lateral que apareix del no-res Ander Gorostidi per posar l'empat.

Entra Jardí per Godoy.

Entra Ñito per Meléndez.

Incomprensible. Cau Lolo i l'àrbitre xiula falta en atac per anul·lar el gol de Nacho.

Targeta groga per al Ceuta

Lolo veu la targeta groga per protestar.

Cristian Rodríguez expulsat amb vermella directa per un cop sobre Nacho sense pilota.

Targeta vermella per al Ceuta

Entra Dani Romera per Aisar.

Entra Álex Mula per Jaume Jardí.

Condueix Aisar amb facilitat a la frontal. Amb tot l'espai, li cedeix l'esfèric a Cedric Teguía que mira l'àrea, es prepara, i centra amb tot l'espai del món cap a Rodri Ríos. Allà, el davanter supera el sandvitx defensiu del Nàstic per marcar el 2-1 en una acció en la qual el Nàstic podia haver fet més.

Targeta groga per al Ceuta

El Ceuta ha baixat el to. El Nàstic domina l'encontre.

Primer córner de la segona meitat. Centra al segon pal on està Trigueros. Aquest allarga la jugada al primer pal i, del no-res, Godoy treu la xilena per empatar el partit. Xilena perfecta. El Nàstic ha tornat. GODOY PRIME

Entra David Concha per Marc Fernández.

La primera part s'acaba amb un córner a favor del Ceuta que remata Ríos dins de l'àrea i, per sort, ha sigut bloquejat.

Centre d'Uche des de la frontal de l'àrea que Aisar no arriba a rematar a l'àrea petita per poc.

Centre de Jaume Jardí cap a la frontal. Allà estava Pol Domingo, però la pilota estava massa elevada i el lateral no ha pogut rematar la jugada assajada al primer toc. El xut ha sortit per sobre el travesser.

El Ceuta està més que còmode sobre la gespa. Mou l'esfèric amb velocitat i filtra les pilotes amb més facilitat encara. Crisantus Uche està sent un maldecap per al Nàstic. El migcampista, però, estava en fora de joc quan ha rematat la centrada.

Gol del Ceuta anul·lat per fora de joc

L'artilleria del Ceuta està fent mal a la defensa del Nàstic. Amb velocitat i filtrant pilotes, els locals forcen errades grana per col·locar-se amb relativa facilitat a l'àrea.

8'

Rodri Ríos no perdona

El Ceuta no perdona. Remat des de la frontal que atura Varo, però la jugada continua per la banda esquerra. L'extrem local centra al punt de penal on estava Rodri Ríos completament sol i marca el primer a plaer.