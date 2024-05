El Reus suma tres punts per continuar somniant pel ‘play-off’ (1-0)

El somni del play-off del Reus FC Reddis encara està viu. Els de Marc Carrasco van anul·lar el Vilassar de Mar, el tercer classificat, per col·locar-se a tres punts de la fase d’ascens. El gol d’Andy Alarcón a la primera meitat va ser suficient per a un Reus que en va tenir més de dues ocasions més per matar el partit. Els punts donen oxigen a uns roig-i-negres que, diumenge, jugaran un duel clau contra el cinquè, el Tona.

El Reus FC Reddis afrontava el duel amb unes necessitats clares. Davant les punxades de rivals directes com el Prat i l’Escala, els roig-i-negres havien de superar el Vilassar de Mar, el tercer classificat que ja no es juga res en aquest tram final de lliga.

La intensitat reusenca va dominar i els de Marc Carrasco van tancar el Vilassar a la seva àrea aviat. Amb tot, la lesió matinera d’Alberto Benito va trastocar el ritme del partit i el Vilassar ho va aprofitar amb una centrada lateral que va rematar Adrià García a les mans d’Alejandro Verdejo.

Els de Marc Carrasco es van reorganitzar amb el pas dels minuts. Xavi Jaime va pispar-li l’esfèric a un defensor per muntar-se un contraatac. Pol Benito va continuar la jugada i es va colar a l’àrea, però en compte de xutar, va fer la passada al punt de penal que un central va interceptar.

Tant apropar-se a l’àrea va tenir premi. Ricardo Vaz va tocar la vareta i va centrar al punt de penal una falta lateral. Andy Alarcón va imposar la seva llei en el duel i va rematar a boca de canó per posar l’1-0. Poc després, la jugada es va repetir. Xavi Molina va deixar la pilota morta a l’àrea petita de cap i Hugo Toivonen la va engaltar. Amb el porter vençut, l’heroi va ser un central qui va aturar el 2-0 amb el cos. Abans del descans, Toivonen en va tenir una altra, però el tir va marxar desviat.

Per davant en el marcador, el Reus va encetar la segona meitat amb la intenció d’aguantar l’avantatge amb totes les armes carregades. Així va ser. El Reus va treure aigua com va poder. Els atacs del Vilassar eren constants i els van anul·lar un gol, però el Reus va aconseguir els tres punts d’oxigen.