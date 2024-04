El Reus i la Pobla tenen cinc partits per capgirar una difícil segona volta

El Reus FC Reddis i la Pobla de Mafumet tenen cinc finals per assolir els objectius en aquest darrer tram de la temporada a la Tercera Federació. Els dos equips de la demarcació s’han complicat les existències a la segona volta. Tant el Reus com la Pobla no han pogut mantenir la regularitat aconseguida a la primera part de la competició i han vist com l’objectiu del play-off d’ascens es complica cada vegada més.

Tots dos equips han tingut una caiguda als inferns des del mes de gener. El Reus FC Reddis va tancar la primera volta quart, amb 27 punts, però, des de llavors, han acumulat sis derrotes, quatre empats i només dues victòries. La darrera derrota va ser el passat diumenge contra el líder de la categoria, l’Olot. Aquesta ratxa negativa ha deixat al conjunt roig-i-negre novè, a sis punts de l’anhelat play-off d’ascens a Segona Federació. La igualtat a la part alta de la classificació és màxima. Actualment, la zona noble la marca el Prat, amb 43 punts, i l’Escala, el Peralada i el Tona el persegueixen a una victòria de distància. Més lluny es troba el Reus, amb 37 punts, però no és impossible. En aquests darrers cinc partits de lliga, els reusencs es jugaran les opcions al Municipal contra la Rapitenca, el Vilassar de Mar i el Girona B. D’altra banda, a domicili té els duels directes contra el Tona i, aquest diumenge, contra el Prat. Els de Marc Carrasco tenen poc marge d’error en aquestes sis finals i necessitaran recuperar l’essència dels primers partits de lliga.

D’altra banda, la Pobla de Mafumet ha hagut de virar l’objectiu completament. Els d’Adolfo Baines van tancar la primera volta a cinc punts del play-off amb un partit encara per disputar. Ara, però, els pobletans miren d’assegurar la permanència. En qüestió d’una setmana, el filial grana va caure derrotat contra el Tona i el Vilassar, dues derrotes que deixen l’equip a sis punts del descens. El tècnic pobletà, Adolfo Baines, va destacar en el postpartit que «fa uns dies parlàvem d’un objectiu totalment diferent, però així és el futbol. La nostra prioritat és escapar com més aviat millor de la part baixa. Tots els equips arriben aquest tram de la temporada amb les seves necessitats, així que haurem de fer un pas endavant». La Pobla de Mafumet jugarà aquest diumenge a la pista de la Fundació Gramanet. A casa resten dos partits contra dos equips de la part baixa com el San Cristóbal i el Castelldefels. D’altra banda, els partits com a visitant seran exigents amb els duels contra el Badalona i l’Hospitalet, que es troben en posicions de play-off.

D’aquesta manera, s’espera un tram final de temporada trepidant a la Tercera Federació.