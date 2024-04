El Reus FC Reddis cau amb crueltat a Mollerussa

El Reus FC Reddis va rebre un càstig massa elevat amb la derrota contra el Mollerussa. Els de Marc Carrasco van dominar, però, sense matar el partit, el Mollerussa ho va aprofitar per emportar-se els tres punts en l’única clara que va tenir. El partit va estar marcat pel penal per mans no xiulat per l’àrbitre en una acció calcada a una que va servir per anul·lar un gol al Reus.

El Reus FC Reddis va encarar el partit amb la necessitat de sumar els punts per mantenir la seva posició en el play-off i, d’aquesta manera, la intensitat dels roig-i-negres va ser superior des del primer minut. La primera ocasió del partit no va trigar a arribar. Aitor Serrano va guanyar la partida a Joan Domingo per la banda i va centrar a l’àrea per sota. Allà estava Toivonen que, amb un control desafortunat, la pilota li va tocar la mà i, malgrat que va acabar marcant, el gol va ser anul·lat.

Els de Marc Carrasco van insistir tant a través de jugades estratègiques com amb les internades d’Aitor Serrano. El 17 roig-i-negre superava contínuament la seva marca i va acabar repetint la jugada del gol anul·lat al minut 22. Aquesta vegada, Toivonen la va caçar, però el seu remat lateral va topar al braç del defensor del Mollerussa. Malgrat que la jugada era gairebé idèntica, aquesta vegada l’àrbitre va decidir que aquesta mà no mereixia ser castigada amb un penal.

El Mollerussa intentava trencar la igualtat amb remats des de fora de l’àrea perquè no trobaven la manera de penetrar un bloc defensiu reusenc ben quadrat. Els tirs que acabaven entre els tres pals es van trobar un encertat Verdejo. Per la seva banda, el Reus va insistir. Xavi Jaime va estar a punt de trencar la igualtat amb un xut de falta directa que va fregar l’escaire.

Després de no poder matar el duel, el Mollerussa ho va aprofitar per marcar l’1-0 en una centrada lateral en la qual Lamin va deixar a terra a la seva marca. Els roig-i-negres es van recomposar amb un triple canvi. Fins i tot, Xavi Jaime va marcar l’empat, però l’àrbitre el va anul·lar per fora de joc i va condemnar el partit a la derrota.