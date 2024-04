Dues tarragonines representaran la Selecció Catalana de Futbol

Dues futbolistes tarragonines han estat citades en la llista del tècnic de la Selecció Catalana de Futbol femenina absoluta, Xavi Llorens per a disputar el partit contra Paraguai aquest pròxim diumenge a les 12 h a l'Estadi Municipal de Palamós.

La migcampista del Vila-real, Paola Soldevila, de 27 anys i natural de Porrera torna a l'equip català després d'uns anys d'absència tot i convertir-se en una habitual a finals de la dècada passada. Aquesta serà la cinquena vegada que Soldevila representarà el combinat català després de fer-ho en els partits contra Euskadi (2015), Galícia (2016), Navarra (2017) i Xile (2019).

Soldevila és una jugadora indiscutible en l'onze titular del Vila-real, on enguany ha disputat 22 partits en Lliga F i un a la Copa de la Reina.

D'altra banda, la jove lateral de l'AEM Lleida, Meritxell 'Meri' Martorell, de la Selva del Camp, ha estat citada per primera vegada amb l'equip català als seus 19 anys. Martorell, amb capacitat per jugar per les dues bandes, havia estat a cavall entre el primer equip i el filial de l'equip del Segrià fins que aquesta temporada ja s'ha establert com a futbolista del primer equip, que disputa, ara mateix la Segona Divisió del futbol espanyol i es troba en posicions de Play-off d'ascens a la màxima categoria.

Aquesta temporada, Meri s'ha convertit en una futbolista important a les files de l'equip lleidatà jugant tots els partits i sent titular en 20 dels 23 de Lliga –els 16 últims seguits– i un de Copa.

Soldevila i Martorell formen part, així, d'una llista de 20 futbolistes on destaquen grans noms com els de Marta Torrejón (Barça), Leila Ouahabi (Manchester City) o Vicky Losada (Brighton) entre d'altres.