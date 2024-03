El Badalona no perdona la mala fortuna del Reus (0-1)

El Reus FC Reddis va patir una dura derrota contra el Badalona al Municipal. Els de Carrasco van tenir dos pals i dues ocasions clares més per emportar-se el duel, però el desencert i la mala sort la va aprofitar el Badalona per emportar-se els tres punts i també la posició de play-off en un partit que va acabar calent amb diferents disputes.

Aquest era un duel important pels dos equips a la lluita per al play-off, i es va notar. El Reus FC Reddis i el Badalona van signar un inici de partit elèctric. David Jiménez, extrem, va tenir les primeres aproximacions per la banda penjant pilotes laterals que no eren rematades. Els de Marc Carrasco van saber aguantar l’empenta inicial del rival i, quan aquest va afluixar, els roig-i-negres van prendre la iniciativa.

Ian Martínez va ser el primer en rematar a porteria després d’enxampar una centrada d’Aitor Serrano. El Reus estava còmode amb la pilota i la màgia va començar a fluir a les botes de Ricardo Vaz. El portuguès es va desfer de fins a tres rivals dins de l’àrea, però no va poder superar Craviotto. La pilota encara estava morta i Ian Martínez la va recollir amb un remat que es va estavellar en el pal dret. Els de Carrasco van relaxar el duel. El ritme era roig-i-negre, seguit també amb una forta pressió elevada quan els locals no tenien l’esfèric.

A la represa, el partit es va reiniciar amb un Badalona més potent. El Reus va saber executar el seu paper defensiu fins que va arribar la seva oportunitat. Ricardo Vaz, de nou, va trobar el forat entre la defensa rival amb un xut enroscat que va marxar fora per poc. Xavi Jaime també va marcar l’1-0 en una falta directa que es va estavellar en el travesser.

El Reus va perdonar i la mala sort dels pals va sortir cara. El Badalona va aprofitar el seu primer xut entre els tres pals per posar el 0-1 aprofitant una mala sortida de Verdejo. El gol va fer créixer la frustració entre els reusencs, que no es mereixien perdre. El duel es va acabar d’escalfar quan Vaz i Manrique van veure una targeta vermella cadascú després d’una enganxada. Finalment, el Reus va caure i el Badalona li va pispar la posició de play-off.