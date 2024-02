El Reus i la Pobla prometen un derbi vibrant

El Reus FC Reddis i la Pobla de Mafumet es tornen a trobar per disputar el derbi del Camp més vibrant. En el partit d’anada, el filial del Nàstic i el conjunt roig-i-negre van acabar empatant en un duel igualat marcat pels dos golassos de falta directa de Xavi Jaime i Arnau Sans.

Tots dos equips van demostrar a l’anada que viuen el derbi amb intensitat i demà no serà diferent. Els d’Adolfo Baines i els de Marc Carrasco es trobaran demà a les 17 h al Municipal de la Pobla de Mafumet en un derbi que també podria ser important a la classificació. El Reus FC Reddis es troba a les portes de la promoció d’ascens amb 31 punts i necessiten continuar sumant de tres en tres per guanyar-se una plaça al play-off. En cas de perdre, si els resultats no acompanyen, podrien arribar a posar-se a cinc punts de l’objectiu. D’altra banda, la Pobla de Mafumet es troba en una zona delicada, a la meitat de la taula, després de la derrota contra la Rapitenca. El filial grana necessita victòries si vol reconnectar-se en la lluita per al play-off, que ara té a set punts.

El Reus FC Reddis arriba al duel amb bones sensacions després de la victòria contra la Montañesa per 0-3 i l’empat a casa contra el Peralada. Ricardo Vaz va estrenar-se el darrer diumenge amb un gol que va connectar el portuguès amb les estrelles roig-i-negres Ramon Folch i Alberto Benito DIumenge, disputarà el seu primer derbi.

D’altra banda, els pobletans tindran el millor escenari per destacar. S’espera que el Municipal de la Pobla s’ompli per presenciar el derbi. Els socis del Nàstic, amb el seu carnet, tenen l’entrada gratuïta, així que els de Baines podran aprofitar per exhibir el seu potencial.