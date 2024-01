L'exgrana Jordi Calavera fitxa pel Sabadell

El Centre d'Esports Sabadell ha fet oficial, aquest matí, la incorporació del lateral dret de Cabra del Camp Jordi Calavera.

El lateral de 28 anys signa amb l'equip arlequinat fins a final de temporada amb el clar objectiu de remuntar el vol de l'equip vallesà i salvar la categoria.

El defensa de l'Alt Camp ha estat en l'òrbita del Nàstic els últims mercats. Diferents rumors han apuntat en un possible retorn del cabrenc a l'entitat grana on es va formar i va debutar com a professional fins a signar, el juliol de 2016, per l'Eibar en una sortida polèmica del club.

Després d'acumular una gran experiència en clubs com l'Eibar, el Lugo, l'Sporting de Gijón i el Girona, sumant més de 150 partits a Segona Divisió, Calavera es trobava sense equip des del passat estiu. El lateral dret ha estat els últims sis mesos buscant el destí ideal per continuar la seva carrera futbolística i, finalment, ho farà a Sabadell.