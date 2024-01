Marc Mestres deixa de ser l'entrenador de la Fundació Futbol Base Reus

Marc Mestres i la Fundació Futbol Base del Reus separen camins. Així ho ha comunicat l'entitat per les xarxes socials destacant que «el tècnic deixa el càrrec de mutu acord amb el club i no continuarà al capdavant del primer equip. Moltes gràcies per la teva entrega i per liderar aquest projecte des d'un inici». D'aquesta manera, l'entrenador tanca la seva etapa comandant l'equip amateur de futbol femení del qual formava part des de la seva creació la temporada 2021-2022.

Marc Mestres va ser una peça fonamental de la FFB Reus des de l'inici i en dues temporades a les regnes de l'equip va assolir dos ascensos. El primer de Segona Catalana a Primera Catalana després d'una temporada per emmarcar i el segon, que es va acabar de formular als despatxos, el meritori ascens a la categoria Preferent. De fet, l'equip va fer mèrits suficients per pujar esportivament, perquè van acabar la temporada gairebé imbatuts, però el Levante las Planas B va ser superior. Actualment, el tècnic deixa l'equip en desena posició d'una exigent categoria preferent, la més alta del futbol català, amb 15 punts.

En les pròximes hores, la FFB Reus anunciarà el seu relleu a la banqueta. D'altra banda, l'equip tornarà a la competició el diumenge 14 per enfrontar-se al Pallejà a l'Estadi Municipal a les 12.00 hores.