El CBT guanya el Ciutat d’Inca i es classifica matemàticament per als playoff d’ascens (98-81)
Els blaus es van mostrar infal·libles al Serrallo
L’Ibersol CBT ha guanyat amb contundència el Ciutat d’Inca per 98-81 en un partit que ha quedat resolt en el segon quart, en el que un parcial demolidor dels tarragonins ha obert una escletxa de 28 punts de la que el Ciutat d’Inca ja no s’ha pogut recuperar. Amb aquesta victòria, el CBT, segon de la Tercera FEB, queda ja matemàticament classificat per als play-off d’ascens, que jugaran els quatre primers del grup.
Els tarragonins agafaven la iniciativa ja en els primers minuts amb un parcial d’11-2 que completava un triple de David Fernández des de la cantonada. L’entrada d’Issouf, que es feia fort a la pintura i, sobretot, la d’Iker Fernández, revolucionant l’atac blau amb un coast to coast, un triple i generant joc per als seus companys, accentuaven el domini dels locals per tancar el primer quart amb un clar 29-10.
El segon triple de David Fernández posava el 32-10 per obrir el segon quart. Però l’Inca reaccionava i, amb l’encert exterior i les transicions com a arguments, retallaven fins al 36-22 forçant el primer temps mort de Toni Larramona. Tornant del parèntesi, cop de puny a sobre de la taula dels del Serrallo. Stefanuto neutralitzava la defensa en zona amb un triple i assistia Loras per completar un 2+1. Duch s’hi afegia amb dues bombes des dels 6,75, Buscail esmaixava i Campeny rematava el parcial amb dos 2+1 consecutius per deixar un contundent 58-32 al descans.
Tornant dels vestidors, sentència per la vida ràpida: dos triples del capità David Fernández i dues suspensions de mitja distància d’Stefanuto posaven un inapel·lable 73-42 al minut 5. La resta del partit era un tràmit. Amb minuts per als jugadors menys habituals, el CBT gestionava l’avantatge fins al 98-81 final.