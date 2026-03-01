CBT
L’Ibersol CBT guanya a Sant Cugat i s’aferra a la segona posició de la Tercera FEB (78-84)
Marc Buscail i David Loras van ser els més destacats del duel
L’Ibersol CBT s’ha emportat una victòria molt treballada de Sant Cugat que li permet mantenir la segona posició a la Tercera FEB, a un partit del líder, el Mollerussa. Després d’una primera part amb alternatives, els de Toni Larramona han controlat el marcador durant la segona, però amb rendes que no han estat mai definitives. Els tarragonins han sabut patir i han guanyat la partida amb bons números de la seva parella interior (Buscail 18 punts i 11 rebots i Loras 15 i 14) i la contribució anotadora de David Fernández i Stefanuto (14 punts tots dos), a més de la direcció d’Iker Fernández, que ha guiat l’equip en els moments més delicats.
El Sant Cugat començava fort anotant en els sis primers atacs. Tot i això, els tarragonins no perdien pistonada gràcies a l’efectivitat de Buscail i Stefanuto i es posaven per davant després d’un triple de Loras (11-12, minut 5). Els locals no afluixaven i recuperaven la iniciativa amb diferències que arribaven a ser de 5 punts per tancar el quart amb un ajustat 27-24.
La defensa era l’assignatura pendent i la dinàmica no canviava en arrencar el segon període (32-24, minut 2). La intensitat defensiva millorava i Buscail liderava una reacció que retallava fins al 34-32. Al Sant Cugat se li indigestava la defensa en zona plantejada per Toni Larramona i els tarragonins completaven la remuntada (38-38, minut 7) i es posaven per davant per primer cop amb un triple d’Stefanuto (37-39). El tram final era d’intercanvi de cops i els del Serrallo marxaven als vestidors amb avantatge mínim (41-42) després del tercer bàsquet en tres intents del debutant Issouf.
Després del descans, un 0-8 de sortida provocava el temps mort dels locals en només un minut i mig i 41-50. La defensa ofegava el Sant Cugat i l’atac fluïa. Dos triples de David Fernández donaven una nova màxima (43-58), però els del Vallès, lluny de abaixar els braços, retallaven fins al 56-62. El CBT frenava l’hemorràgia i deixava el marcador en 60-68 al final del quart.
Els últims 10 minuts començaven amb Loras i Stefanuto eixamplaven la renda des dels tirs lliures (60-73) i la defensa recuperava decibels, però dos triples d’Amabilino i Neale tornaven a posar el Sant Cugat al partit (67-73, minut 3). Els del Vallès es posaven fins i tot a 4 aprofitant uns minuts de desconcert en els que Iker Fernández recuperava coixí des del triple i el tir lliure (70-78 a menys de 4 minuts). Un altre cop el recurs de la defensa en zona hackejava els locals i el marge de 10 ja semblava definitiu a 2 minuts per al final, però un nou parcial disparava les alarmes: 75-80 amb encara un minut i mig. La serenor de David Fernández acudia al rescat i el capità segellava la victòria amb 4 tirs lliures consecutius.