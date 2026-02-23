Diari Més

El CBT i Day Hall arriben a un acord de rescissió de contracte

L'aler-pivot va jugar set partits amb la samarreta blava

Day Hall durant un duel amb el CBT

Day Hall durant un duel amb el CBT

L'Ibersol CBT i l'aler-pivot Sadaidriene ‘Day’ Hall han arribat a un acord per rescindir el contacte. El jugador tanca així una efímera etapa de set partits amb la samarreta blava.

Hall va aterrar a principis de gener procedent de l'Homs Mataró de Segona FEB. Llavors, la seva arribada va cobrir l'absència d'Stefano Bachiochi i es va sumar com un engranatge més al sistema interior del CBT. Des de llavors, Hall va jugar 7 partits de blau, assolint 7,6 punts i 14 minuts de mitjana. 

Amb tot, després de setmanes plegats, club i jugador han acordat que la millor opció era separar camins.

