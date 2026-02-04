BÀSQUET
David Loras (CBT): «La nostra millor motivació és que l'afició se senti orgullosa del nostre joc»
El pivot del CB Tarragona comenta al Diari Més el seu pas endavant aquesta temporada a escala personal i també el de l'equip
Tornar al Serrallo després d’una derrota és el millor remei. Com va veure el triomf contra el Sa Real?
«Sí. Era molt important tornar a guanyar i més si és al pavelló del Serrallo. Jugàvem contra un equip de la part baixa, però en aquest moment de la temporada són més perillosos perquè lluiten per evitar el descens. El vam preparar molt bé i estic satisfet per la victòria».
Va suposar no perdre la pugna entre els tres primers. Esperava que l’equip estigués en aquesta posició al principi de curs?
«Potser en el top 3 d’aquesta manera no, però parlant amb el tècnic Toni Larramona, teníem confiança d’estar a dalt. Volíem lluitar per ser un dels millors equips de la categoria. La veritat és que estem treballant de valent i, de moment, està donant fruits».
Com es va forjar el seu retorn al CBT aquest estiu?
«Vaig acabar la temporada amb el CB Valls i Toni Larramona em va trucar per fer un cafè. Vam quedar i xerrar sobre el projecte. Em va explicar el que volia de mi i va mostrar que confiava molt en el meu talent. Va ser tot molt ràpid».
No va tenir la temporada més fàcil al CB Valls el curs passat.
«Sí, va ser una mica difícil. Durant la temporada va haver-hi sortides de molts jugadors que no estaven a gust amb l’equip. A nivell personal, vaig estar molt content, va suposar tornar a jugar després de la greu lesió de genoll. Vaig agafar bones sensacions».
Enguany ha fet un pas endavant. Ara mateix és el jugador amb més rebots totals del grup de Tercera FEB.
«Amb la lesió vaig aprendre que les coses que depenen de mi són les realment importants i són les que he d’entrenar a fons. Per exemple, el rebot. Entreno per perfeccionar quan anar-lo a buscar o no i lluitar amb tot contra els defensors. També em centro per animar molts als companys i mostrar caràcter».
Què sent que ha canviat del Loras de l’any passat a aquest?
«Em sento més madur com a jugador i capaç a l’hora de controlar les emocions durant el partit».
Larramona va destacar que volia jugadors ADN Tarragona. Compleix els requisits.
«He jugat al CBT tota la vida i he coincidit amb Buscail, David Fernández i Duch. El nucli de l’equip és d’aquí i sabem el que significa per a l’afició i també per als joves de la base que treballen per estar en la nostra posició en el futur».
Es podria dir que és un veterà en el club tot i tenir 24 anys. Va jugar al planter el curs 2019-2020.
«A nivell d’antiguitat en el club es podria dir que sí [riu]. Això sí, tenim dos capitans molt marcats com són el David Fernández i l’Adrià Duch. A partir d’aquí, tothom ha de ser important dins de l’equip. No hi ha rangs, i tothom dona la seva opinió».
Diumenge contra el Sa Real es va quedar a tocar del triple doble. Va ser un partit de joc interior.
«Sí, tot i que jo no em fixo en això durant el partit. Quan m’ho van dir en acabar em vaig quedar parat [riu]. Teníem treballat el partit tenint en compte que Nacho Martín vindria. No va estar i vam aprofitar-ho perquè, sense ell, érem superiors en el joc interior».
Marc Buscail va ser el màxim anotador i vostè l’assistent i rebotejador. Teniu bona coordinació.
«Hem jugat tota la vida junts. Sabem pràcticament en tot moment on està cadascú a la pista per intuïció. Tenim bona química i això ajuda a l’equip».
Nota il·lusió en l’entorn del club?
«Sí. Tot i no estar en els darrers dos anys, sé com estaven els ànims. Enguany notem la gent més animada, sobretot els nanos del planter. Aquesta és la nostra motivació, volem que estiguin orgullosos del nostre joc».
Què li demana a la temporada?
«A nivell personal, continuar millorant i treballant com fins ara i, a nivell col·lectiu, a veure si podem escalar posicions i acabar la temporada aconseguint coses boniques».