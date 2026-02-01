BÀSQUET
Exhibició de recursos del CBT per reprendre el camí de la victòria (84-67)
Els blaus van resoldre l'encontre gràcies a un joc interior dominant de Buscail i Loras
L’Ibersol CB Tarragona és un equip amb moltes armes per resoldre partits i ho van demostrar desfent-se del Sa Real Ibiza en un partit tant dominat com còmode. Els tarragonins van fer valer la potència del seu joc interior amb un Marc Buscail i David Loras destacats per solucionar el duel ja des del primer quart per acabar mantenint l’avantatge i, fins i tot, arribar al +30 en alguns moments. Amb la victòria, els de Larramona mantenen el ritme a la part més alta de la classificació.
Els primers minuts van ser un petit resum del que s’esperava en el partit. Hall i Loras potents sota la cistella, i David Fernández, van assolir el primer avantatge amb el 8-2. Aviat es va adonar el CBT que des de l’exterior no carburava com en partits anteriors Iker Fernández no tenia el seu dia i, després de dues pèrdues, Larramona va donar entrada a Kohan. D’altra banda, Stefanuto tampoc apareixia, així que l’equip va virar cap al poder de les dues torres. Loras i Buscail dominaven la pintura i van encetar un parcial que l'aler-pivot es va encarregar de completar amb el +12 amb una esmaixada. Era tot un avís i una crida per als seus companys: no hi havia ningú de l’Ibiza que el pogués aturar. D’aquesta manera, ell mateix es va encarregar de resoldre l’avantatge amb un David Loras que l’assistia, puntuava i culminava el parcial taponant una acció per certificar el 24-14 a l’electrònic.
En el segon període el domini interior es va allargar. Quan els atacs cebetistes no veien clar el camí a cistella, passaven a Buscail que ell s’encarregava de trobar-ho amb facilitat. Va ser llavors quan Stefanuto va fer acte de presència amb un triple que posava el +17 a l’electrònic. El Sa Real Ibiza es veia sobrepassat, però mantenia una tímida resistència amb el francès Lucas Malary. Tot i així, Duch des del tir lliure enviava el partit al descans amb el 48-29.
A la represa, l’Ibiza va fer un avís de reacció amb un triple que va reforçar la concentració tarragonina. Iker Fernández continuava negat, però l’equip estava amb ell. Un intent de triple va topar amb el tauler, però David Loras el va aprofitar per posar el +20 de diferència. Ho feia fàcil Loras, acabant el partit amb 13 rebots i a tocar d’un triple doble amb 7 assistències i 8 punts. S’entenia a la perfecció amb Buscail i, de la mà de Hall i Senghor, va ampliar la diferència. L’equip brillava amb confiança i Senghor ho va demostrar tirant-se un triple que va posar el +30 cap al final del tercer període.
Amb el duel més que solucionat, el Sa Real ho va aprofitar per maquillar el marcador en el darrer quart. Malary continuava amb el seu exercici d’anotació personal –va acabar amb 29 punts–, però el CBT va mantenir el control dels minuts. Fins o tot, el jove Jordi Roset va tenir els seus minuts sobre la pista que no van poder ser premiats amb un triple, tot i que ho va intentar. Amb Hall i Buscail com els més anotadors i Loras impactant amb assistències i rebots, els de Larramona van resoldre el duel enviant un missatge: no hi ha dependència ni d’Stefanuto ni d’Iker Fernández, hi ha moltes més armes per solucionar els partits.