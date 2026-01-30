BÀSQUET
El CBT vol fer-se fort al Serrallo per iniciar una nova ratxa
Els tarragonins s’enfrontaran a l’Ibiza aquest diumenge a les 12.30 h
L'Ibersol CB Tarragona torna aquest cap de setmana al pavelló del Serrallo per recuperar bones sensacions després de la derrota contra l'Hospitalet del darrer cap de setmana. Els blaus jugaran contra el Sa Real d'Ibiza en un horari poc habitual: diumenge a les 12.30 hores. Un canvi dels habituals dissabtes adaptats a les necessitats del desplaçament del conjunt balear.
El darrer cap de setmana, els de Toni Larramona van veure com la seva flamant ratxa de victòries va quedar tallada contra el CB L'Hospitalet. Aquest va ser un duel pel lideratge que es va perdre, però que no allunya de la pugna als del Serrallo, perquè es troben a només un triomf del Mollerussa i l'Hospitalet.
Aquesta és la temporada de les ratxes per al conjunt blau. Primer una de set victòries consecutives i, després una de cinc. Els de Toni Larramona es troben en una bona dinàmica i tenen entre cella i cella iniciar-ne una de nova fent el primer pas contra el Sa Real d'Ibiza aquest cap de setmana. La clau és no perdre el cap i mantenir la dinàmica fins ara. El conjunt tarragoní ha destacat per ser un equip coral. Sí, Dani Stefanuto i Iker Fernández han destacat al llarg de la temporada pel seu encert a la cistella, però la realitat remarca la força del grup. Cinc jugadors sumen una mitjana de més de deu punts per partit, dada que deixa els blaus com un dels equips més anotadors del grup.
El partit d'aquest diumenge és el tercer de la segona volta i, a mesura que s'apropa el final, els equips premen l'accelerador per assolir els objectius i escapar del descens. Aquest és el cas del Sa Real, equip que actualment marca la salvació amb cinc victòries i que arribarà motivat al pavelló del Serrallo per evitar caure de nou a l'abisme. Per als de Larramona, suposarà una bona pedra de toc per llepar-se les ferides i continuar sumant.