La Fundació 'la Caixa' renova el seu suport a l'equip inclusiu Originals CBT-SOLC
L'equip es va crear per fomentar la pràctica esportiva entre persones amb diversitat funcional i actualment integren 20 jugadors
La Fundació 'la Caixa', a través de CaixaBank, ha renovat el seu suport a l’equip de bàsquet dels Originals CBT – SOLC mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’entitat i el Club Bàsquet Tarragona.
Els Originals CBT – SOLC són un equip creat per fomentar la pràctica de l’esport entre persones amb diversitat funcional. L’integren actualment 20 jugadors/es i competiran a la Lliga Territorial de Bàsquet Acell i a diferents competicions de caire amistós.
La presidenta del CBT, Núria Grados, s’ha mostrat «molt agraïda per l’ampliació del suport de la Fundació 'la Caixa', perquè suposa un reconeixement a la tasca social que fem amb aquest projecte, que és molt especial per a nosaltres i reflecteix els valors de responsabilitat social que són a l’ADN de la nostra entitat».
A través de l'àmplia xarxa d'oficines de CaixaBank, la més gran d'Espanya, els professionals poden detectar les necessitats més urgents i properes de cada territori, i canalitzar les ajudes de la Fundació 'la Caixa' dirigides a donar resposta a aquestes necessitats. El 2024, es van donar suport gairebé 5.625 projectes de més de 5.300 entitats socials.