CBT
El CBT agafa aire: es descarta una lesió greu d'Stefanuto i estarà disponible dissabte
L'antodador blau va rebre una forta contusió durant el duel contra el Barbastro
L'Ibersol CB Tarragona va tancar la primera volta el passat dissabte amb una exhibició al Serrallo (112-68). Va ser un triomf agredolç perquè tothom estava pendent de la lesió del referent Dani Stefanuto. Amb tot, l'equip agafa aire perquè el club ha descartat cap lesió greu i confirma que només es tracta d'una forta contusió.
Al minut 7 del tercer quart, l'anotador referent del club blau va rebre un fort cop que va deixar el pavelló amb un ensurt. Llavors, va ser substituït per no tornar a sortir en cap moment. El partit, però, ja estava encarrilat amb 21 punts de diferència. L'artífex va ser Iker Fernández, que va completar el duel amb 23 punts. Des del club destaquen que Stefanuto va entrenar parcialment amb l'equip i s'espera que recuperi normalitat absoluta al llarg de la setmana. D'aquesta manera, estarà disponible de cara al duel de dissabte contra el Castelldefels.
El partit contra el Barbastro, però, va sumar més bones notícies que amargues. Va suposar la quarta victòria consecutiva dels blaus i també un debut agradable del fitxatge Day Hall, així com del base Tomas Kohan. Hall, incorporat la darrera setmana com a nou aler-pivot, va sumar 8 punts en 15 minuts disputats. D'altra banda, el base tarragoní, que ja s'ha recuperat de la seva lesió, es va estrenar amb els seus primers 12 minuts a pista.
D'aquesta manera, Toni Larramona suma més múscul a la rotació de la plantilla abans d'iniciar la segona volta del campionat. El primer duel serà contra el Castelldefels al pavelló del Serrallo.