Salou
El CB Salou suma experiència amb el fitxatge de Charles Knowles
L'equip espera una nova incorporació més
L’OCA Global CB Salou continua reforçant-se per assolir l’objectiu de la permanència a la Segona FEB. El conjunt de Jesús Muñiz agita de nou el mercat i incorpora l’escorta Charles Knowles.
El nord-americà, amb passaport europeu, d’1,95 metres d’alçada ha jugat aquesta temporada al Ponferrada i el Logrobasket de Segona FEB. De fet, és un jugador experimentat a la categoria i, enguany, suma la tercera temporada consecutiva. Des del conjunt salouenc defineixen a Knolwes com un jugador amb gran domini físic i capacitat per marcar les diferències prop de la cistella, a més que aportarà solidesa a l’equip. Charles Knowles és la tercera incorporació a mitja temporada del conjunt salouenc després d’Álex Llorca i Danrad Knowles. Aquest últim, malgrat compartir cognom, no té cap vincle familiar.
El conjunt de Jesús Muñiz espera un fitxatge més per reforçar a una plantilla que ha perdut a Antonio Morales i el base Darien Jackson. Charles podrà debutar aquest diumenge contra el Benicarló, un partit clau per iniciar el camí a la salvació. Ara mateix, el Salou és el cuer de la categoria a dues victòries i té el play-out a un partit i la salvació a tres. A més, l’equip encara busca el primer triomf a casa.