CB Tarragona
L'Ibersol CBT fitxa l'aler-pivot Sadaidriene 'Day' Hall
El jugador nord-americà arriba procedent de l'Homs Mataró de Segona FEB
L’Ibersol CBT ha tancat la incorporació de Sadaidriene ‘Day’ Hall. L'aler-pivot nord-americà d’1,96 i 25 anys arriba procedent de l’Homs Mataró de Segona FEB, on ha tingut unes mitjanes de 6,3 punts i 5,1 rebots en 19 minuts per partit. La temporada passada, Hall va tancar el seu periple a la primera divisió de la lliga universitària dels Estats Units, l’NCAA, on era titular a San José State amb uns números de 8,1 punts i 5,1 rebots en 24 minuts per partit.
L’entrenador de l’Ibersol CBT, Toni Larramona, s’ha mostrat «molt satisfet» amb el fitxatge i explica que «és un jugador molt versàtil, que destaca per la seva capacitat física, que li permet sumar tan en atac com en defensa». Larramona el descriu com «una amenaça en l’1x1 tan de cara a cistella com al pal baix, amb bon llançament i bons moviments de peus», sense oblidar que «les seves facultats atlètiques el fan un bon rebotejador i, també, un bon recuperador de pilotes».
Day Hall arriba avui a Tarragona per incorporar-se immediatament als entrenaments de l’equip i estarà disponible per debutar ja aquest dissabte en el partit que enfrontarà als tarragonins amb el Barbastro i que tancarà la primera volta de la temporada a la Tercera FEB.