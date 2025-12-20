CBT
L’Ibersol CBT guanya a Igualada i tanca l’any com a segon classificat de la Tercera FEB (76-85)
Campeny lidera un CBT sòlid que decideix el partit amb un gran últim quart a la pista d’un rival directe
L’Ibersol CBT ha aconseguit una nova victòria de prestigi a la pista del Mombus Igualada, rival directe en la lluita per les posicions capdavanteres. La victòria permet al CBT tancar l’any amb un balanç de 10 victòries i 2 derrotes que el consoliden a la segona posició de la Tercera FEB, només per darrere del Mollerussa. Sense Dani Stefanuto, els de Toni Larramona han estat capaços de portar el partit al seu terreny en l’últim quart, que havien començat 4 punts per sota després de 30 minuts amb constants alternatives al marcador. Amb Jan Campeny liderant l’atac (18 punts i 4 triples), molt ben secundat per Buscail, Loras i Duch, els tarragonins han construït la victòria des de la defensa i la força mental davant d’un rival molt experimentat on ha sobresortit el veterà Eduard Tejero amb 24 punts.
Tres triples de Duch, Campeny i Senghor en els primers dos minuts obrien foc a favor dels del Serrallo. El parcial s’allargava fins al 3-11 amb Buscail resolent al pal baix. La dinàmica s’invertia i Fons i Tejero lideraven la reacció dels de l’Anoia fins el 13-13. A dos minuts per al final del primer quart, l’Igualada es posava per davant 19-18 per acabar tancant el període amb 24-21.
La renda mínima es mantenia en els primers minuts del segon quart amb els dos equips amb un perfil baix en anotació: 29-27 al minut 5. Creuat l’equador, el joc interior dels del Serrallo es feia valdre per capgirar el resultat: 29-33 amb accions de joc entre pivots de Loras i Buscail. L’Igualada, però, tornava a recuperar la iniciativa (39-37) i marxava als vestidors per davant amb un 44-41 després d’un triple de Tejero en l’última possessió.
Parcial de 0-8 per obrir la segona part amb uns tarragonins encertats des dels 6,75 (44-49) i un Igualada que responia amb dos triples (50-51). Els locals tornaven a posar-se per davant al minut 6 (55-54) davant d’un CBT que perdia la inspiració ofensiva per uns minuts. Marc López desllorigava l’atac tarragoní amb un triple, però els de l’Anoia portaven la iniciativa i tancaven el quart amb 62-58.
Un triple d’Adri Duch i una acció interior de Loras tornaven a donar l’avantatge als del Serrallo: 62-63. El canvi de sensacions el confirmava Campeny amb el seu quart triple i Buscail i Mesa anotant després de rebot ofensiu (64-70). L’escletxa creixia fins als 11 punts a 3 minuts per al final amb un triple estratosfèric de Duch i una cistella de Loras a la pintura que posaven la victòria a tocar, més a prop encara després de dos tirs lliures de Duch (66-79) i d’un triple de David Fernandez (69-82). En el tram final, els de Toni Larramona administraven bé l’avantatge fins al 76-85 final.