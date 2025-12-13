CBT-Valls: el derbi
El CBT s'imposa al Valls en el derbi provincial (72-59)
Els blaus han decidit el duel a l'últim quart contra un equip vallenc liderat pel fitxatge Acosta
L’Ibersol CBT ha derrotat el CB Valls en el derbi provincial de la Tercera FEB. Els de Toni Larramona van dominar el partit amb solvència fins al descans, però el conjunt vallenc va reaccionar en el tercer quart per igualar l'encontre a 47 i que tot es decidís en el darrer quart. Tot i això, els tarragonins, amb un pavelló del Serrallo ple de gom a gom, van sentenciar un partit on l’encert des de la línia de tres punts als primers minuts ha estat determinant.
En els primers minuts de partit el CBT era capaç d’imposar el seu ritme per obrir un primer forat de 16-4 amb Loras i Buscail castigant també a prop de la cistella i Stefanuto rematant el parcial amb un triple. Després del preceptiu temps mort, el fitxatge vallenc David Acosta s'establia com la principal opció ofensiva, anotant els 7 primers punts dels de l’Alt Camp i fent mal amb el domini del rebot ofensiu. Iker Fernández, que no havia sortit en el cinc inicial, ja comandava les operacions blaves i un triple del base de Vilafranca posava el 20-11 al minut 8. En el tram final del primer període, els de Toni Larramona tornaven a estirar el marcador fins al 26-14 amb un Iker Fernández en estat de gràcia.
Un triple d’Stefanuto i dues accions interiors de Buscail obrien el segon quart per posar al lluminós una màxima de 19 punts (33-14). El Valls reaccionava amb un 0-8 que els situava a 12 a 4 minuts per al descans. Però la defensa blava tornava a la millor versió propiciant recuperacions i joc en transició: una esmaixada de Loras posava un altre cop terra pel mig: 38-22. A la mitja part, 40-26 i la sensació de partit controla.
Acosta tornava a fer mal en els primers minuts de la segona part dins la zona. Als punts i rebots del pivot, s’hi sumava Fàbregas, que amb dos triples acostava el Valls a 4 (44-40 a 4 minuts per al final del tercer quart). El partit havia canviat de signe i un 2+1 d’Ngomo deixava ja la mínima diferència. Els tarragonins buscaven lideratges i Adri Duch presentava candidatura amb un triple, però Rosa completava la remuntada empatant a 47. Els tarragonins recuperaven la iniciativa i tancaven el quart tres punts per sobre gràcies a Adri Duch (52-49).
L’escorta castellonenc continuava inspirat i connectava un nou triple. Stefanuto també encertava des dels 6,75 i el CBT agafava aire: 60-52, després d’una treballada cistella d’Ali Senghor. A 7 minuts per al final, una nova bomba de tres punts de Jan Campeny començava a decantar el partit (64-52). El Valls sobrevivia gràcies al rebot ofensiu i un triple d’Ngomo els posava a 7 amb 3 minuts pel davant. Els nervis s’apoderaven dels dos equips i el marcador s’estancava mentre el rellotge jugava a favor dels locals. Ja a l’últim minut, un triple d’Stefanuto rematava la feina posant un 69-59 que ja semblava irrecuperable i que Duch ampliava des del tir lliure fins al 72-59 final.