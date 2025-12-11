CBT
El CBT i Stefano Bachiochi acorden rescindir el contracte
L'aler-pivot argentí no ha gaudit de minuts després de lesionar-se del turmell a l'inici de curs
L’Ibersol CBT i Stefano Bahiochi han acordat rescindir el contracte que els vinculava. L’aler-pivot argentí, de 25 anys i 1,96, va arribar a Tarragona el passat mes de setembre provinent del Almafuerte Las Varillas.
Bachiochi va patir una lesió al turmell en un dels seus primers entrenaments al Serrallo que, tot i la seva recuperació, ha dificultat el seu procés d’adaptació i la quantitat de minuts amb que ha comptat el jugador.
A la vista d’aquestes circumstàncies, totes dues parts han decidit amistosament separar els seus camins. Des del Club Bàsquet Tarragona «s'agraeix a Stefano Bachiochi el seu esforç i actitud positiva en aquests tres mesos en que ha format part del primer equip masculí i li desitja molts èxits en el futur».